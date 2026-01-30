  1. Clients Privés
Oeuvre d'entraide Caritas réclame une meilleure lutte contre la pauvreté en Suisse

ATS

30.1.2026 - 09:31

L'oeuvre d'entraide Caritas exige des responsables politiques qu'ils luttent plus efficacement contre la pauvreté. A l'occasion de son 125e anniversaire, un congrès se penche sur la pauvreté en Suisse et cherche des solutions pour une société plus juste.

Les magasins Caritas ont vendu l'année dernière plus de marchandises que jamais auparavant. Cela montre que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté continuent de se détériorer, note l'oeuvre d'entraide (archives).
Les magasins Caritas ont vendu l'année dernière plus de marchandises que jamais auparavant. Cela montre que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté continuent de se détériorer, note l'oeuvre d'entraide (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 09:31

30.01.2026, 09:44

Les restrictions budgétaires et les querelles sociopolitiques dominent aujourd'hui au détriment des pauvres, souligne vendredi Caritas Suisse à l'occasion de son congrès annuel de politique sociale. Le nombre de personnes en situation financière précaire augmente depuis des années.

Le seuil de pauvreté est basé sur un minimum vital très bas qui ne garantit pas la participation sociale, poursuit Caritas. Les familles sont de plus en plus poussées à leurs limites par l'augmentation constante des coûts du logement et des primes d'assurance maladie. De nombreux enfants sont touchés par la pauvreté.

«Et malgré tout cela, une politique cohérente en matière de pauvreté reste marginale en Suisse. La situation actuelle en matière de politique de lutte contre la pauvreté est intenable», s'indigne l'oeuvre d'entraide.

