Devant plusieurs centaines de personnes costumées, malgré le froid et quelques flocons, la treizième édition du championnat du monde du cri de la mouette, événement devenu incontournable du carnaval de Dunkerque, a couronné dimanche une Dunkerquoise.

Des milliers de «carnavaleux» ont défilé dimanche dans les rues de Dunkerque pour le carnaval de la cité portuaire. (Photo d’archives) AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Bouteille et verre de champagne dans les bras, costume à plumes et lunettes de soleil en forme de coeur, Laurie Duhaudt, alias «Maître Mouette et Chandon» -un clin d'oeil à son métier d'huissier de justice- a remporté le «bouclier de Mouéttus», trophée décerné au vainqueur.

La plupart des participants étaient de la région mais d'autres venaient de plus loin, comme «Mouet'hieu Chedid», cheveux coiffés au gel pour imiter la coupe du chanteur Matthieu Chedid, venu de Cognac, ou encore «Banana Mouette» de Montpellier. Dans le public, «Lady Seagull», en boa violet, qui n'était pas retenue pour la finale, avait même fait le déplacement de Los Angeles.

Mcfly & Carlito

Le YouTubeur Raphaël Carlier, alias Carlito, présenté pour l'occasion comme «Johnny Carlimouette, venu de YouTube», a aussi pris part au concours en combinaison de mouette avec bec sur la tête et lunettes de soleil.

En juillet 2025, il avait annoncé son intention de participer au carnaval dans une vidéo avec son compère David Coscas, alias McFly. Ce dernier était dimanche dans le public avec un masque et s'est présenté à l'AFP comme le «manager de Johnny Carlimouette». McFly et Carlito partagent une chaîne YouTube qui dépasse 7,6 millions d'abonnés en février 2026.

Événement parallèle à la bande de Dunkerque, dont la première édition s'est tenue en 2013, le championnat du cri de la mouette est devenu l'un des temps forts du carnaval, qui s'étend dans la région sur plus de trois mois, de mi-janvier à fin avril.

Pour l'événement, chaque participant se crée un personnage et un costume, puis se présente sur scène pour lancer son cri, parfois aigu, parfois hargneux, dans un micro représenté par une banane pendant du plafond, sous les applaudissements ou sifflets du public.

Le vainqueur est désigné par un jury de sept membres, des figures du carnaval et anciens vainqueurs, dont le champion 2025 «Michel Polnamouette». Le carnaval de Dunkerque puise ses racines au XVIIe siècle, dans les fêtes qui précédaient le départ des pêcheurs pour de longs et rudes mois au large de l'Islande.

L'après-midi doit se poursuivre avec le départ de la bande de Dunkerque et une autre tradition: le lancer de harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville, pratiqué depuis 1962.