Sans danger vital Carnaval du Châble : deux personnes restent hospitalisées

ATS

15.2.2026 - 13:11

Une explosion survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes a fait onze blessés. Deux personnes étaient encore hospitalisées dimanche, mais leur pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué la police dimanche.

Une explosion sur un char du Carnaval de Bagnes, samedi après-midi au Châble (VS), a fait onze blessés.
Une explosion sur un char du Carnaval de Bagnes, samedi après-midi au Châble (VS), a fait onze blessés.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 13:11

15.02.2026, 13:22

Samedi, les blessés avaient été pris en charge sur place avant d’être acheminés vers différents hôpitaux de la région. Neuf d'entre eux ont pu rapidement rentrer chez eux.

Un compresseur à air montré du doigt

L'explosion s'est produite peu avant 15h00 lors du défilé des chars du carnaval. La cause privilégiée de l'accident serait l'explosion d'un compresseur à air d'un canon à confettis, a indiqué samedi un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

Valais. Onze blessés au Carnaval de Bagnes suite à une explosion

ValaisOnze blessés au Carnaval de Bagnes suite à une explosion

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour explosion par négligence et lésions corporelles par négligence. Sur délégation de ce dernier, la police mène les premières auditions et contacte les blessés pour connaitre leur intention sur le fait de se constituer partie plaignante.

