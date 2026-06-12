Carnet noir : le roi de Thaïlande frappé par le deuil

La princesse Bajrakitiyabha Mahidol, fille aînée du roi de Thaïlande, est décédée à l'âge de 47 ans, a annoncé vendredi le palais royal. Elle était hospitalisée depuis plus de trois ans à la suite d'une maladie soudaine.

La princesse Bajrakitiyabha Mahidol, fille aînée du roi de Thaïlande, est décédée à l'âge de 47 ans. ats

Keystone-SDA ATS

«Son état n'a cessé de se détériorer» en raison d'une infection intestinale, jusqu'à ce qu'elle «s'éteigne paisiblement» jeudi soir, a indiqué dans un communiqué le bureau de la maison royale.

Sa dépouille sera exposée dans une chapelle ardente au Grand Palais de Bangkok et ses funérailles auront lieu «avec les plus grands honneurs, conformément à la tradition royale», a-t-il ajouté.

Appelée «princesse Bha» en Thaïlande, elle était inconsciente à l'hôpital depuis un grave malaise cardiaque survenu lors d'une session d'entraînement avec des chiens de l'armée en décembre 2022.

Le palais royal avait fait savoir en août 2025 qu'elle souffrait d'une grave infection sanguine et dépendait d'appareils médicaux pour soutenir ses fonctions pulmonaires et rénales.

Procureure et diplomate

Il avait indiqué il y a trois semaines que son état de santé s'était sérieusement «détérioré» et que son infection était devenue «incontrôlable».

Elle était l'enfant unique issue du premier mariage du roi en exercice, Maha Vajiralongkorn, avec la princesse Soamsawali. Procureure et diplomate de formation, Bajrakitiyabha Mahidol avait étudié au Royaume-Uni, en Thaïlande et aux Etats-Unis, où elle avait obtenu un diplôme de droit à l'université Cornell.

La princesse Bha avait également été ambassadrice de Thaïlande en Autriche, occupé plusieurs postes à l'ONU et milité pour les droits des femmes, notamment pour un meilleur traitement des femmes en prison. Elle jouait un rôle cérémoniel important dans la société thaïlandaise, dont la famille royale occupe le sommet.

Le roi de 73 ans a eu sept enfants issus de quatre mariages. Il n'a pas encore désigné son héritier, mais les règles de succession favorisent les hommes.