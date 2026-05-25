La députée (Horizons) de Vendée Béatrice Bellamy est décédée dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 59 ans, a annoncé lundi son équipe parlementaire.

Béatrice Bellamy est décédée dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 59 ans. Capture d’écran - X BFMTV

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Depuis quelques semaines, le cancer, qui s’était dans un premier temps tapi dans l'ombre, a refait son apparition pour ne plus cesser de s’aggraver», écrivent ses collaborateurs dans un communiqué.

«Malgré la force de vivre de Béatrice et son combat acharné, la maladie l’a arrachée à sa famille et à ses amis», ajoute son entourage, en précisant que Mme Bellamy est décédée «chez elle, entourée de ses plus proches», à La Roche-sur-Yon.

Fille d’un médecin de campagne et d’une infirmière, Mme Bellamy a grandi au bord de la Sèvre nantaise, à Cugand. Son premier mandat remonte à ses 23 ans, comme conseillère municipale de sa commune.

Après avoir été préparatrice en pharmacie puis responsable de la phytothérapie chez Pierre Fabre, cette mère de deux enfants entre chez le géant pharmaceutique Sanofi où elle a exercé comme directrice régionale.

Après avoir échoué aux municipales en 2008, elle accède à la mairie de la Roche-sur-Yon sur la liste de droite de Luc Bouard en 2014 puis en 2020, notamment en tant que déléguée aux sports. Elle est élue dans la 2e circonscription de Vendée en juin 2022.

«C’est avec une tristesse immense que j’ai appris le décès de Béatrice Bellamy, députée de la Vendée. Notre pays perd une députée courageuse, aussi bienveillante avec ses concitoyens qu’opiniâtre lorsqu’un combat politique valait la peine d’être mené», écrit le fondateur d'Horizons et ex-Premier ministre Edouard Philippe sur X. Il salue également «une femme engagée, dotée d’une capacité d’écoute et d’une générosité rares».

L'ancien Premier ministre Michel Barnier a aussi exprimé sur X son «émotion». «Active députée de Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport», souligne-t-il.