Carole bouquet fait un malaise sur scène!

L'actrice de 68 ans était seule en scène à La Scala de Paris lorsqu'elle s'est sentie mal et a fait une chute. La metteuse en scène a terminé la pièce à sa place.

Carole Bouquet était seule en scène lorsqu'elle a fait un malaise et s'est écroulée. IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue News Valérie Passello

L'ex James Bond girl interprétait la pièce «Le Professeur», relatant les derniers jours de l'enseignant Samuel Paty, depuis environ 45 minutes, relate «Le Parisien», lorsqu'elle s'est soudainement écroulée. Un spectateur raconte au journal que le rideau s'est fermé et qu'un médecin est tout de suite intervenu.

C'est la metteuse en scène qui a pris le relais, terminant la pièce à la place de Carole Bouquet, qui ne se sentait «pas en état de finir sa lecture», a-t-elle expliqué au public.

«Un coup de mou»

Soulagement toutefois à la fin de la représentation: Carole Bouquet est revenue pour saluer l'assemblée, aux côtés de la metteuse en scène. Aucune explication supplémentaire n'a été donnée à ce moment-là.

Interrogés par «Le Parisien» les responsables de La Scala affirment: « Carole va mieux. Un coup de mou, ça arrive. Elle devrait reprendre la pièce dès demain. »