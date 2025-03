Comment vit-on quand on est la fille d'un monstre ? Caroline Darian Pelicot parle ouvertement, en exclusivité dans le talk «Gredig direkt» de la SRF, de son enfance dans l'ombre de l'horreur et de son courage pour s'en libérer.

Dans "Gredig direkt", Caroline Darian Pelicot parle de sa vie de fille de Dominque Pelicot. Elle dit de son père : "Une grande partie de son parcours criminel est encore totalement inconnue". Photo: SRF

Gisèle Pelicot (à droite) avec sa fille Caroline Darian s'adressent aux médias devant le tribunal d'Avignon en septembre 2024. Photo: Keystone

Caroline Darian a publié le livre "Et je ne t'appellerai plus jamais papa". Photo: KEYSTONE

L'affaire a ébranlé la France - et le monde : Dominique Pelicot a été condamné fin 2024 à 20 ans de prison pour abus sexuels systématiques sur sa femme. Les cinquante co-accusés ont également été reconnus coupables.

Dans l'émission «Gredig direkt» de la SRF, sa fille Caroline Darian Pelicot s'exprime désormais en détail et sans ménagement à la télévision suisse sur sa perspective en tant que fille de la victime et de l'auteur.

Pendant dix ans, Dominique Pelicot a régulièrement drogué sa femme Gisèle pour la violer lui-même et la mettre à la disposition d'autres hommes. Il a documenté ces agressions dans des milliers de photos et de vidéos.

Mais l'horreur ne s'arrête pas après le procès. Caroline Darian en est convaincue : elle aussi a été abusée sexuellement par son père. Ce n'est que récemment qu'elle a déposé une plainte pénale contre lui, en tant que fille d'un délinquant sexuel condamné - et de sa victime.

Pendant des années, cette femme d'aujourd'hui 46 ans n'a rien soupçonné des viols systématiques commis sur sa mère. Son environnement lui paraissait normal, les relations des Pelicot étaient étroites : «Je pensais que ma famille était normale. On ne se doutait de rien, on ne voyait rien venir, on ne comprenait rien. En une fraction de seconde, on bascule dans l'horreur».

Plus encore, Caroline aurait été l'enfant préférée de Pelicot, elle dit à ce sujet : «Nous avions une relation père-fille presque complice. C'est justement pour cela que c'est si terrible pour moi que son côté sombre me soit resté caché. Comment ai-je pu me faire une image aussi fausse de mon père?».

L'animateur de télévision Urs Gredig demande avec beaucoup de tact : «Qui est votre père pour vous ?»

Pelicot répond rapidement, est sereine tout au long de l'entretien : «En réalité, c'est un énorme manipulateur. Il a une structure psychopathique très développée. Il a réussi le tour de force de mentir et de tromper tout le monde». A commencer par sa femme et ses enfants. Plus loin, Darian ajoute : «On ne voyait pas qu'il était malade. Nous vivions avec un fantôme qui ne nous a jamais montré son côté sombre. Pour moi, c'est un grand malade».

Affaire Pelicot : l'inconcevable mis en mots Dans son livre "Et je ne t'appellerai plus jamais papa", Caroline Darian donne une voix à l'inimaginable. Cette femme de 46 ans décrit comment son monde s'est effondré d'un moment à l'autre lorsque l'ampleur des actes de son père a été révélée.

L'affaire n'est pas encore tout à fait close, l'enquête se poursuit, car Dominique Pelicot est aussi accusé d'avoir assassiné une femme.

Sa fille estime que c'est possible : «Tout est possible. Une grande partie de son parcours criminel est encore totalement inconnue», affirme avec certitude Caroline Darian.

«Pardonner ? Non ! »

Sa mère, Gisèle Pelicot a fait preuve de courage en se présentant aux procès et a ainsi montré que «la honte doit changer de camp».

Et après la publication de son livre, Caroline Darian pourra-t-elle - grâce au processus d'écriture - faire la paix avec son père ? Lui pardonner même ?

Darian trouve des mots clairs dans l'interview avec Urs Gredig : «Pardonner? Non ! J'espère trouver une forme d'indifférence».