Jusqu'à mi-janvier, des illuminations et décorations artistiques de Noël s'installent à Carouge (GE) pour transformer la Cité sarde en un écrin de lumière et de poésie. Un cordon lumineux de six kilomètres court le long des façades alors que le bestiaire lumineux retrouve ses quartiers d'hiver.

Le ruban de lumière dessine la silhouette des bâtiments carougeois. Ce cordon, qui a été réparé et réinstallé, est un des points d'orgue de cette édition 2025 de «Carouge Magique», indique la Municpalité.

Les célèbres animaux lumineux de l'artiste français Cédric Le Borgne font toujours leur effet. Les Oiseaux retrouvent les Fontaines des Tours, la Rivière de Carpes coule à la rue Vautier et les Biches s'installent à la Bibliothèque. A voir aussi des Oiseaux à la place d'Armes et à la rue des Noirettes.

Des flocons s'animent à la place du Temple tandis que d'étranges Wisps, de nouvelles installations imaginées par le Studio Pitaya, redessinent les arbres de la Place du marché. La zone piétonne accueille une nouvelle oeuvre appelée Carillons. Des couronnes de bougies et des chandeliers vibrants accrochés aux mâts créent une allée enchanteresse.

Les Nébuleuses, de Sophie Guyot, sont de retour à la place de l'Octroi, marquant l'entrée de Carouge avec une farandole de couleurs. Le public pourra aussi découvrir des flocons, des fleurs, des étoiles, des toits de lumière, des pompons et des ours scintillants.