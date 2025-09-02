  1. Clients Privés
Genève Une cycliste chute et se blesse sérieusement à la tête

ATS

2.9.2025 - 17:52

Une cycliste a chuté de son triporteur électrique à Carouge lundi vers 15h50. Sérieusement blessée à la tête, elle a été emmenée aux urgences. Les raisons de l'accident sont encore à déterminer. La police recherche des témoins.

Une cycliste a chuté lundi après-midi de son triporteur électrique à Carouge (GE). Son pronostic vital a été engagé, puis levé (image d'illustration).
Une cycliste a chuté lundi après-midi de son triporteur électrique à Carouge (GE). Son pronostic vital a été engagé, puis levé (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:52

02.09.2025, 18:02

Roulant depuis la route de Drize, le véhicule a fait une embardée, puis versé sur le flanc droit. La cycliste a été violemment désarçonnée et a heurté le sol avec sa tête, a indiqué la police genevoise mardi. Son pronostic vital a été engagé, avant d'être finalement levé. Les éventuels témoins sont priés de s'annoncer à la brigade routière et accidents.

