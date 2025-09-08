  1. Clients Privés
Carouge Une voiture fait une embardée et finit dans une vitrine

ATS

8.9.2025 - 18:28

Deux personnes ont été légèrement blessées lundi en début d'après-midi à Carouge après qu'une voiture est sortie de la route. Le véhicule s'est encastré dans la vitrine d'une quincaillerie.

Un véhicule a fait une embardée peu après 13h00 et s'est encastré dans une vitrine, à la rue du Centurion à Carouge. La rue a été fermée pendant l'intervention (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 18:28

08.09.2025, 18:31

L'automobiliste a été légèrement blessé, indique Lena Keller, chargée de communication de la police cantonale, confirmant une information de la Tribune de Genève. Il a été transporté aux urgences en ambulance.

Le conducteur, âgé de 88 ans, avait perdu le contrôle de son véhicule dans des circonstances encore à éclaircir. Une piétonne a en outre été légèrement blessée, sans toutefois nécessiter de prise en charge médicale. La rue a été fermée à la circulation pendant l'intervention.

