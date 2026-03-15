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Incendie criminel de Chiètres CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

ATS

15.3.2026 - 06:06

En raison du sentiment d'insécurité qui règne depuis l'incendie criminel de Chiètres (FR), Stefan Regli, directeur général de CarPostal, a annoncé au SonntagsBlick la mise en place de formations supplémentaires pour le personnel de conduite.

Bus incendié à Chiètres : la police privilégie la piste d’un acte intentionnel

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À Chiètres (FR), l'incendie d'un car postal a fait six morts et cinq blessés mardi soir. La police privilégie la piste d'un acte volontaire. Une hotline (0800 261 700) a été ouverte pour les témoins de ce drame d'une rare violence.

11.03.2026

Keystone-SDA

15.03.2026, 06:06

15.03.2026, 10:04

«Aucune mesure de sécurité au monde n’aurait pu empêcher l’incident de Chiètres», a déclaré le patron de CarPostal dans une interview accordée au SonntagsBlick. Le personnel de conduite est formé pour intervenir face à des passagers difficiles et en matière de sécurité incendie, a-t-il rappelé. Mais depuis l’attaque de mardi dernier, une certaine insécurité règne. «Il est important que le personnel de conduite se sente en sécurité dans son travail quotidien», a déclaré M. Regli.

Il entend désormais proposer des formations supplémentaires étant donné qu'une certaine insécurité règne désormais. La sécurité demeure la priorité absolue de l’entreprise pour celui qui a qualifié l’attaque de Chiètres de cas tragique et exceptionnel.

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Minute de silence

En mémoire des victimes et des blessés, M. Regli a annoncé une minute de silence. Les conductrices et conducteurs s’arrêteront lundi à 14 heures dans toute la Suisse pour observer une minute de silence et exprimer leur solidarité en actionnant le signal sonore à trois tons ou le klaxon. La participation se fera sur la base volontaire.

L’entreprise examinera en outre la possibilité d’une contribution financière pour les personnes touchées par l’incendie du car postal. Pour l’instant, l’entreprise se trouve encore dans une phase de choc et de solidarité, a indiqué M. Regli dans l'interview réalisée trois jours après l’accident.

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Un nombre de passagers supérieur à la moyenne

Pour rappel: selon les dernières informations de la police, mardi un Suisse de 65 ans souffrant de troubles psychiques s’est immolé dans un car postal à Chiètres. Il a déclenché l’incendie qui a coûté la vie à cinq autres personnes et fait cinq blessés.

«En moyenne, sur ce tronçon à cette heure-là, il y avait généralement six personnes dans le car postal», a indiqué M. Regli. Le nombre exact de passagers au moment de l’attaque fait toutefois encore partie de l’enquête en cours.

Interrogé par le «SonntagsBlick» sur une éventuelle action en justice de CarPostal, le directeur n’a pas voulu se prononcer. Le ministère public poursuit son enquête. «Nous en tirerons plus tard nos conclusions et demanderons un avis juridique», a dit le patron de CarPostal.

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