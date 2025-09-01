Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !

Payer sans contact, collecter des points, faire des achats dans le monde entier : la carte de crédit est devenue indispensable au quotidien. Mais si on l'utilise mal, on en paie vite le prix.

Les cartes de crédit facilitent les paiements en vacances ou à l'étranger. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Sven Ziegler Sven Ziegler

Payer sans contact, collecter des points et faire des achats dans le monde entier : la carte de crédit est devenue indispensable au quotidien. Mais l'utiliser sans réfléchir, c'est gaspiller de l'argent. blue News montre où se cachent les frais élevés, comment les éviter et quelles sont les alternatives.

Retirer de l'argent liquide avec sa carte de crédit

Selon Moneyland, le retrait d'argent liquide avec la carte de crédit est l'un des principaux facteurs de coûts. Alors que les retraits d'argent liquide avec la carte de débit sont souvent bon marché ou gratuits, les entreprises de cartes de crédit facturent des frais élevés, au moins dix francs par retrait en Suisse et des forfaits encore plus élevés à l'étranger. A cela s'ajoutent des taux d'intérêt qui sont dus à partir du moment du retrait.

Les personnes qui ont besoin d'argent liquide devraient donc utiliser une carte de débit ou la carte de leur banque habituelle. De nombreuses banques proposent des retraits gratuits au guichet automatique en Suisse, certaines également à l'étranger. En cas d'urgence, il est recommandé de garder une petite réserve dans son porte-monnaie. Pour les gros montants en espèces, les virements sont plus avantageux que les retraits par carte de crédit.

Payer en francs suisses

De nombreux magasins à l'étranger proposent de régler le montant de la facture directement en francs suisses. Il s'agit d'une «offre de conversion dynamique de devises» coûteuse puisque des suppléments de plus de trois pour cent, plus les frais de change habituels, s'appliquent. En autorisant plutôt le paiement dans la monnaie locale, on profite du taux de change nettement plus avantageux des fournisseurs de cartes de crédit.

N'oublie pas que les commerçants en ligne basés à l'étranger, comme les magasins d'aliments pour animaux par exemple, peuvent également prélever de tels suppléments. L’émission «Kassensturz» de la SRF indique que les paiements effectués auprès de boutiques en ligne apparemment suisses sont soumis à une surtaxe pouvant aller jusqu'à 2,5 % si l'exploitant est basé à l'étranger. Vérifie avant l'achat où le fournisseur est enregistré et paie si possible par facture ou Twint.

Choisir le mauvais modèle de carte

Toutes les cartes de crédit ne conviennent pas à tous les utilisateurs. Ainsi, les cartes premium avec prestations supplémentaires peuvent certes offrir des prestations d'assurance et des programmes de bonus attrayants, mais aussi des frais annuels élevés. De nombreux consommateurs choisissent leur carte en fonction de l'image ou de la publicité plutôt que de leur comportement d'utilisation.

Avant d'opter pour des cartes Gold ou Platinum, vérifie les prestations incluses et si tu en as vraiment besoin. Les cartes prépayées conviennent aux jeunes ou aux personnes ayant un budget limité, mais elles ont souvent des frais plus élevés par transaction. Les cartes standard sans prestations supplémentaires sont généralement moins chères et suffisent pour le quotidien. Compare les conditions et opte pour le modèle qui correspond à tes besoins.

Ne pas faire de comparaison

Les conditions des nombreuses cartes de crédit en Suisse diffèrent énormément. De nombreux utilisateurs ne comparent pas les offres et paient ainsi des cotisations annuelles plus élevées, des suppléments pour l'étranger plus importants et des taux de change moins bons.

Les portails de comparaison indépendants indiquent de manière transparente quelle carte correspond à ton comportement de consommation. Ne fais pas seulement attention à la cotisation annuelle, mais aussi aux frais de retrait d'espèces, aux suppléments pour les devises étrangères et aux éventuelles assurances. Cela vaut la peine d'y regarder de plus près, car à long terme, tu peux économiser plusieurs centaines de francs.

Ignorer les frais cachés

Les fournisseurs de cartes de crédit offrent souvent la possibilité de payer le montant de la facture en plusieurs fois. Ce «crédit revolving» devient pour beaucoup un piège de l'endettement, car les taux d'intérêt des cartes de crédit suisses peuvent atteindre 13%. C'est nettement plus élevé que pour les crédits à la consommation classiques. Si l'on choisit l'option de paiement par acomptes et que l'on n'effectue que le paiement minimum, on paie sur une longue durée et cher.

Il vaut mieux régler le montant dû dans son intégralité et dans les délais. Si tu dois financer une dépense importante, il vaut la peine de recourir à des réserves d'épargne. Tu éviteras ainsi les intérêts élevés du «crédit revolving».

Payer les factures trop tard

Les remboursements tardifs entraînent des frais de rappel et génèrent des intérêts de retard. De plus, ils peuvent peser sur la solvabilité, ce qui se retourne contre toi plus tard en cas de demande de crédit. La plupart des fournisseurs de cartes de crédit offrent la possibilité de faire prélever automatiquement les factures mensuelles par prélèvement automatique ou eBill.

Mets en place un paiement automatique afin de respecter les délais. Vérifie régulièrement le décompte afin de détecter les débits non autorisés. Les personnes qui voyagent souvent peuvent activer une notification par e-mail qui les avertit en cas de transactions élevées.

Laisser expirer les points bonus

De nombreuses cartes proposent des programmes de bonus comme Miles & More, Cashback ou superpoints. Mais attention, ceux qui n'utilisent pas les points collectés perdent de l'argent. De nombreux clients sous-estiment l'utilité de leurs programmes de bonus ou oublient d'échanger leurs points à temps.

Renseigne-toi sur les conditions et utilise les primes avant leur expiration. Certains programmes permettent une comptabilisation directe sous forme de cashback sur la facture. D'autres offrent des bons d'achat ou des miles pour des vols. Prends en compte les mécanismes de bonus lors de l'utilisation de la carte : une carte avec un cashback plus élevé peut rapidement être rentabilisée si tu l'utilises de manière conséquente.

Ignorer le supplément pour l'étranger

Un reportage du programme «Espresso» de la SRF montre que même les achats effectués auprès de boutiques en ligne suisses peuvent donner lieu à un supplément pour l'étranger si le commerçant a son siège dans un autre pays. Pour certaines cartes, ce supplément varie entre 1,2 et 2,5%. Alors que certaines cartes de débit débitent des montants fixes par transaction, les cartes de crédit sont soumises à des suppléments en pourcentage.

Pour éviter ces frais, il vaut la peine de payer avec Twint ou sur facture, si le magasin le propose. Pour les plates-formes internationales comme Amazon, vérifie si un paiement dans la monnaie locale est plus avantageux. Informe-toi dans les conditions générales de la carte de crédit sur le montant du supplément pour l'étranger si celui-ci varie selon le fournisseur.