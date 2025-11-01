  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Suspects déférés pour le casse du musée du Louvre

ATS

1.11.2025 - 11:03

Des défèrements de suspects ayant été interpellés mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre étaient en cours samedi devant des magistrats du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué le parquet, sollicité par l'AFP.

Cette photo montre le « Collier et boucles d'oreilles de la parure d'émeraudes de l'impératrice Marie-Louise » exposé à la galerie Apollon le 14 janvier 2020 au musée du Louvre à Paris (archives).
Cette photo montre le « Collier et boucles d'oreilles de la parure d'émeraudes de l'impératrice Marie-Louise » exposé à la galerie Apollon le 14 janvier 2020 au musée du Louvre à Paris (archives).
AFP

Keystone-SDA

01.11.2025, 11:03

«Il y a des défèrements sur commission rogatoire», a-t-il simplement indiqué, sans préciser le nombre de suspects déférés.

Cinq nouvelles interpellations liées à ce cambriolage spectaculaire avaient été annoncées jeudi matin par la procureure de Paris, Laure Beccuau, qui avait précisé que les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restaient introuvables.

Ces nouvelles interpellations se sont ajoutées à celles de deux trentenaires arrêtés samedi dernier et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place. Eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir.

Parmi eux se trouvait un des cambrioleurs présumés, que les enquêteurs avaient «dans le viseur», avait précisé jeudi la procureure.

Les plus lus

Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Employé d’une crèche inculpé pour 50 agressions
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Trump s'enorgueillit de la rénovation d'une salle de bain
Alexis Lebrun signe un exploit abracadabrantesque !