Catastrophe de Blatten Les autorités font le point avec les habitants

ATS

17.9.2025 - 21:00

Une nouvelle séance d'information, réservée aux habitants de Blatten (VS) et aux résidents secondaires, s'est déroulée mercredi en début de soirée à Wiler. Une occasion supplémentaire de faire le point sur l'avenir du village, englouti le 28 mai.

Comme il le fait régulièrement depuis l'éboulement du glacier du Birch le 28 mai dernier, le président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald a fait le point sur les dossiers en lien avec la catastrophe (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 21:00

17.09.2025, 21:03

Comme il le fait d'une manière très régulière depuis l'éboulement de glacier du Birch, le conseil municipal de Blatten a fourni un rapport détaillé sur les activités en cours (sécurisation des pentes, construction d'une nouvelle route pour rejoindre des hameaux de la commune) et à venir. Le président Matthias Bellwald et ses collègues de l'Exécutif ont répondu à plusieurs questions. Ils ont toutefois choisi de ne pas communiquer sur deux thèmes: la future carte des dangers et les questions en lien avec la propriété foncière.

«Ces deux sujets sont encore en cours de finalisation (ndlr: avec les services concernés de l'Etat du Valais, notamment) et seront présentés lors d'une prochaine rencontre, en octobre», a précisé la commune sur son site Internet. Une conférence de presse sera alors agendée.

Afin de permettre aux habitants de s'exprimer librement, les médias n'ont pas été conviés à la séance du jour. «Aucun membre du Conseil d'Etat ou de l'Etat du Valais n'était présent», a précisé à Keystone-ATS, Matthias Bellwald. «L'idée était de faire un point de situation, pas de dévoiler de nouvelles informations.»

Le soutien du Grand Conseil

Jeudi dernier, le Grand Conseil valaisan avait unanimement validé, en une seule lecture, un décret en faveur du village du Lötschental. Il avait également choisi d'allouer 10 millions de francs sous forme d'une aide d'urgence aux habitants domiciliés au 28 mai 2025 à Blatten et aux entreprises qui y exerçaient alors leur activité principale.

Le Conseil d'Etat doit désormais mettre en oeuvre la feuille de route qu'il a présentée le 3 septembre. Une stratégie forte de 69 mesures. Au total, le canton du Valais devrait injecter 100 millions de francs dans la reconstruction d'un village à Blatten.

