(ETX Daily Up) – Le constructeur automobile chinois BYD vient de mettre à l'eau le Shenzhen, le plus grand navire roulier au monde, capable de transporter jusqu'à 9'200 véhicules.

Le Shenzhen de BYD peut embarquer plus de 9.000 voitures électriques. Courtesy of BYD

ETX Studio Relax

Ce géant des mers mesure 219 mètres de long pour 37,7 mètres de large et peut donc transporter jusqu'à 9'200 voitures sur un total de 16 ponts, établissant un nouveau record.

Un navire roulier (ou Ro-Ro) est un type de cargo spécialement conçu pour transporter des véhicules ou des marchandises sur roues. Baptisé «Shenzhen», ce géant des mers est propulsé par un système bi-carburant combinant du gaz naturel liquéfié (GNL) et du diesel marin. Le Shenzhen est également équipé de batteries fabriquées par BYD qui permettent notamment de réduire ses émissions de CO2 lors de manœuvres portuaires.

À terme, BYD souhaite disposer de huit gros navires rouliers d'ici 2026, plus ou moins équivalents à celui-ci, afin de renforcer sa capacité d'exportation et, surtout, de maîtriser l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement dans sa conquête de nouveaux marchés internationaux, notamment l'Europe et l'Amérique du Sud. Le voyage inaugural du Shenzen le conduit d'ailleurs au Brésil, avec à son bord plus de 7.000 véhicules électriques flambant neuf.