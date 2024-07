Pour autant que le ciel soit clair, la 7ème pleine lune de l'année devrait inonder de lumière la nuit du 21 juillet. Particularité: elle sera plus proche de l'horizon dans l'hémisphère Nord. Vue de Suisse, elle semblera donc plus grande et pourrait également changer de couleur.

La pleine lune du Cerf était baptisée ainsi par les Amérindiens. Elle survient à la période où les bois des cerfs poussent significativement. IMAGO/Panthermedia

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Pas de chance, la météo n'annonce rien de bon pour dimanche. Mais la lune, même si elle n'est pas tout à fait pleine, a déjà commencé à flamboyer dans nos nuits estivales. Il est donc tout à fait possible d'admirer le spectacle de cette pleine lune du Cerf, même si elle atteindra son apogée en Suisse le dimanche 21 juillet à 11h17, selon alerte-météo.

Cette pleine lune a ceci de particulier qu'elle est plus proche de l'horizon qu'à l'accoutumée dans l'hémisphère Nord. Ce qui, par illusion d'optique, la fait paraître bien plus grosse que d'habitude. En outre, le fait qu'elle soit basse pourrait induire le même type de phénomène que celui qui engendre les couchers de soleil, explique le site d'astronomie «starwalk.space».

Comme la lumière du soleil qui éclaire la lune (ndlr: la lune ne produit pas de lumière, elle ne fait que refléter celle du soleil) est filtrée en passant au travers de l'atmosphère terrestre, celle-ci pourrait alors prendre des teintes allant du jaune au cuivre. Pour mieux distinguer l'intensité de ces teintes, l'astuce est d'observer la pleine lune à son lever et à son coucher.

Symbole de puissance

Selon plusieurs sources, son surnom de pleine lune «du Cerf» vient du peuple amérindien. Les sages appelaient ainsi la pleine lune de juillet, car elle survient au moment où les bois des cerfs croissent de manière importante.

Plus globalement, cette pleine lune est symbole de puissance et de regain d'énergie. Cela va de pair avec le début de l'été, une période où la société entière recharge ses batteries à l'occasion des vacances.

Enfin au niveau astronomique, cette pleine lune de juillet sera visible dans la constellation du Capricorne.