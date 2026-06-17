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Tragédie de Crans-Montana «Ce fut bouleversant» - Nicolas Féraud a rencontré des familles de victimes

ATS

17.6.2026 - 07:55

L'assemblée primaire de Crans-Montana, mardi soir à Chermignon-d'en-Bas, a eu un prolongement non programmé. Au terme de la soirée, le conseil communal a pu s'entretenir avec quatre membres de familles de victimes.

Nicolas Féraud a pu s'entretenir avec quatre membres de familles de victimes.
Nicolas Féraud a pu s'entretenir avec quatre membres de familles de victimes.
ats

Keystone-SDA

17.06.2026, 07:55

«Ce fut vraiment bouleversant et inattendu. Ce fut le moment le plus fort de cette journée», a souligné, très tard mardi soir, Nicolas Féraud. «Je remercie ces mamans, ces familles qui ont pris le temps de venir discuter avec nous durant près d'une heure. Le contenu de cette discussion restera entre nous. Nous avons désormais ouvert une brèche, créé un lien, qui n'avait pas été possible jusque-là», a-t-il précisé à Keystone-ATS.

Ces quatre femmes, deux mamans et deux adolescentes avaient suivi les débats, à l'extérieur de la salle. A leur arrivée, elles avaient choisi de coller des affiches A4 de visages de victimes, juste avant le début de l'assemblée, afin de personnifier le drame. «Par notre présence, nous avons voulu représenter toutes les familles qui n'ont pas pu se déplacer notamment italiennes et françaises», avaient-elles précisé à Keystone-ATS.

«Je présente nos excuses». Nicolas Féraud face à la population du Haut-Plateau

«Je présente nos excuses»Nicolas Féraud face à la population du Haut-Plateau

«Excuse: le mot oublié ou mal dit»

Dès le début de l'assemblée, le président de la commune s'est excusé, au nom des autorités locales. «C'était une volonté du conseil communal» a-t-il rappelé après l'assemblée primaire. «Excuse, c'était le mot que nous avions oublié (ndlr: lors de la conférence de presse du 6 janvier) ou mal dit. Nous voulions (ndlr: cette fois-ci) parler clairement. Aujourd'hui, nous regrettons et nous agissons.»

Deux citoyens du Haut-Plateau ont demandé la démission de Nicolas Féraud, mardi soir, à l'heure des questions liées au drame du bar «Le Constellation». Pas de quoi ébranler davantage l'homme politique, qui n'a pas changé sa vision des choses. «Ces questions font partie de mon quotidien depuis le 1er janvier. Je me sens encore utile pour améliorer les choses et rendre cette commune plus humaine. Pour l'instant, démissionner n'est pas une question à l'ordre du jour.»

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