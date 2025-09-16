  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Procès en appel «Ce monstre, ce n'est pas moi» – Retour au tribunal pour le violeur de Tinder

Valérie Passello

16.9.2025

Le procès en appel de celui que les médias ont surnommé le «violeur de Tinder», Salim Berrada, s'ouvre mardi à Créteil, un an et demi après sa condamnation à 18 ans de réclusion pour avoir violé ou agressé sexuellement 15 femmes rencontrées en ligne.

Salim Berrada, avait attiré ses victimes dans son studio via des messages sur des réseaux sociaux ou sites de rencontres, proposant des séances photos.
Salim Berrada, avait attiré ses victimes dans son studio via des messages sur des réseaux sociaux ou sites de rencontres, proposant des séances photos.
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.09.2025, 07:43

Tout au long de son premier procès, en mars 2024 à Paris, Salim Berrada avait clamé son innocence, arguant que les relations avec ces femmes étaient consenties, ou n'avaient pas existé.

Au terme de deux semaines d'audience, où le consentement avait été au cœur des débats, la cour criminelle de Paris avait reconnu coupable cet ex-photographe marocain d'aujourd'hui 40 ans de 12 viols et trois agressions sexuelles.

Pour deux autres plaignantes, elle l'avait acquitté, considérant que les preuves manquaient et que «le doute» devait lui bénéficier. Ces 17 femmes se sont de nouveau constituées parties civiles.

En première instance, l'accusé s'était vu infliger une peine de 18 ans de réclusion criminelle, assortie d'une obligation de quitter le territoire. Il avait aussitôt interjeté appel.

«Séances photos»

Les faits dénoncés s'étalent de 2014 à 2016. Agées à l'époque d'une petite vingtaine d'années pour la plupart, les plaignantes livrent des récits similaires de leur rencontre avec Salim Berrada, qui les avait attirées dans son studio via des messages sur des réseaux sociaux ou sites de rencontres, proposant des séances photos.

Une fois à son domicile, elles se voient offrir de l'alcool, que beaucoup n'osent pas refuser. Toutes décrivent alors une ivresse anormale et rapide. Vient ensuite l'état second, l'impression d'avoir été droguées. Certaines vomissent, d'autres tombent.

Toutes racontent le changement de comportement du photographe. Il les plaque, les maintient aux poignets alors qu'elles répètent qu'elles ne veulent pas, puis les viole.

«Particulièrement inquiétant»

En mars 2024, le président de la cour criminelle de Paris, Thierry Fusina, avait souligné le «caractère particulièrement organisé», le «mode opératoire éprouvé» et le «caractère sériel de ces crimes et délits», jugé «particulièrement inquiétant».

L'avocat général, qui avait requis une peine de 19 ans de réclusion, avait fustigé un «insatiable chasseur égocentrique», qui «ne reconnaît rien».

La défense avait pour sa part longuement prié la cour d'au moins «douter» de sa culpabilité. «J'aimerais juste dire que ce monstre (...) ce n'est pas moi», avait murmuré Salim Berrada, avant que la cour ne se retire pour délibérer.

Le verdict de son procès en appel est attendu le 2 ou le 3 octobre. Il encourt la peine maximale de 20 ans de réclusion.

Les plus lus

Mise à jour historique! Depuis hier soir, ton iPhone n’est plus le même grâce à iOS 26
Trump promettait la paix en un jour: la réalité le rattrape
«A ça il nous met une pilule» - Comment Duplantis écrase la concurrence
Cinq sujets délicats feront partie du voyage
Une peine encore plus lourde pour Cédric Flaction
L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement