Ce panneau d'interdiction divise toute une ville !

Peut-on encore pique-niquer ici ? C'est la question que se posent actuellement de nombreuses personnes à Cham ZG. Un panneau d'interdiction devant le Villettepark suscite le débat. La commune est surprise, car les panneaux existent depuis 2005.

En vigueur depuis plus de 20 ans : Onze interdictions et deux règles pour le Villettepark à Cham. Image : Facebook

Samuel Walder Samuel Walder

L'été est là et les Suisses sont attirés par l'eau. Qu'il s'agisse d'un étang, d'une piscine, d'un lac ou de sa propre piscine dans le jardin, il est plus agréable que jamais de se rafraîchir. Mais à Cham ZG, les habitants ne peuvent pas profiter des températures chaudes dans le très populaire Villettepark. Un panneau affichant onze interdictions et deux règles se trouve à l'entrée du parc, directement au bord du lac de Zoug.

Les habitants de Cham en sont très affectés. En effet, les médias sociaux sont en ébullition. Les commentaires vont bon train sous une publication sur Facebook dans le groupe «Tu es de Cham si...».

«Un panneau indiquant ce que l'on a encore le droit de faire serait plus simple»

Une utilisatrice écrit ainsi: «Je comprends que l'on en décide ainsi parce que certaines personnes ne sont pas capables de se débarrasser de leurs déchets de manière décente». Elle poursuit son commentaire: «Mais un tel parc doit aussi servir à s'attarder et à se reposer. Et cela implique aussi de manger ou de boire quelque chose. C'est dommage ce qu'ils font de ce parc. Je connais le Villettepark depuis l'enfance».

Une autre utilisatrice écrit: «Je n'ai jamais vu les pique-niqueurs laisser de désordre derrière eux ! J'ai toujours aimé y faire un pique-nique avec les enfants et, entre-temps, les enfants sont allés jouer».

Une autre membre du groupe Facebook écrit sous le post: «Un panneau indiquant ce que l'on peut encore faire serait plus simple. C'est dommage et triste que le domaine public soit boutonné de l'avant à l'arrière avec des interdictions et des réglementations». Selon elle, la plupart des visiteurs sont ordonnés et respectueux, ceux-là sont une fois de plus les punis.

Un internaute questionne quant à lui: «A partir de quand est-ce un pique-nique ? Manger une pomme ou un bâtonnet au chocolat ou boire de l'eau, cela suffit-il ? Ou seulement quand on s'allonge dans l'herbe avec une couverture et tout ça ?»

Tout le monde n'est pas contre

Les interdictions font parler, mais rencontrent aussi de la compréhension. Un utilisateur de Facebook écrit: «Les interdictions n'existent que là où d'autres exagèrent. Autrefois, presque tout était possible, mais on ne laissait rien traîner non plus. On avait encore du respect».

Ou encore: «C'est bien. Le parc mérite d'être protégé, il y a suffisamment d'autres endroits où l'on peut pique-niquer».

Les règles existent depuis 2005

La commune elle-même est surprise qu'en début de saison, le panneau d'interdiction fasse l'objet de tant d'attention, car après tout, l'interdiction est en vigueur depuis plus de 20 ans. Interrogée par blue News, une porte-parole explique: «Avec la hausse des températures, davantage de personnes visitent automatiquement le Villettepark, car il fait plus chaud. Au début de la saison, nous recevons toujours des messages isolés de la population nous signalant que les règles du parc ne sont parfois pas respectées». C'est pourquoi la commune a installé des panneaux supplémentaires au début de la saison, comme les années précédentes.

Le fait que le panneau suscite autant d'attention est étonnant, car les règles ne sont pas du tout nouvelles. «Les règles concernant le Villettepark proviennent de l'ordonnance sur l'utilisation et la protection des installations publiques de 2005 - elles sont donc en vigueur depuis de nombreuses années. Les règles sont également signalées sur place dans le parc depuis des années».

Rien n'a changé dans ces réglementations. La porte-parole précise: «La zone autour du lac est divisée de différentes manières. Le parc de la Villette est destiné à la promenade et à la flânerie». Juste à côté du parc se trouve le Hirsgarten. La porte-parole précise: «Dans le Hirsgarten, il est permis de pique-niquer et autres... On souhaite ainsi diversifier les offres publiques et offrir si possible à tous une opportunité de passer du temps au bord du lac pendant son temps libre».