Le prince William a vu ses revenus s'envoler depuis qu'il a hérité du duché de Cornouailles. Selon le dernier rapport annuel, l'excédent du duché s'est élevé à 28 millions d'euros pour l'exercice 2023/2024.

Les dépenses du prince William sont principalement couvertes par le duché de Cornouailles. Arne Dedert/dpa

Carlotta Henggeler

Le prince William, désormais duc de Cornouailles, a hérité de ce domaine lucratif après le décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. En tant que nouveau duc, il a droit aux excédents annuels du domaine, rapporte «bild.de».

Lors de l'exercice précédent, William n'avait reçu «que» sept millions d'euros, en raison de l'héritage survenu en cours de second semestre. Une partie de l'excédent a été mise de côté à des fins de fonds de roulement, alors que son père, le roi Charles III, avait perçu 13 millions d'euros auparavant.

Fondé en 1337 par le roi Edward III, le duché de Cornouailles couvre aujourd'hui 540 kilomètres carrés de terres réparties sur plus de 20 comtés. Il est l'une des plus grandes sources de revenus de la famille royale britannique, avec une valeur de plus de 922 millions d'euros.

Le rapport de 2023 révèle que le duché comprend des exploitations agricoles, des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, ainsi que des forêts, des rivières et des carrières.

