Ce que l'on sait de la publication partielle du dossier Epstein

Sous la contrainte, le ministère américain de la Justice a commencé vendredi à rendre public des milliers de documents issus de l'enquête sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein, dont la publication était très attendue aux Etats-Unis.

Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein La Chambre des représentants américaine vote mardi sur un texte visant à forcer l’administration Trump à plus de transparence dans l’affaire Epstein. Ce vote défie le président républicain, qui a tenté de l’empêcher avant de renoncer. 18.11.2025

Keystone-SDA ATS

Sur les 2,8 gigabytes de fichiers mis en ligne à ce stade, on retrouve des documents judiciaires, des enregistrements d'interrogatoires ou encore des itinéraires de vol. Plusieurs célébrités, dont l'ancien président américain Bill Clinton et le chanteur Michael Jackson, apparaissent sur des images.

L'AFP revient sur ce que l'on sait des premiers fichiers publiés.

PDF et documents judiciaires

Quelque 3965 fichiers ont été mis en ligne sur le site du ministère de la Justice américain, répartis en quatre bases de données. La plupart des fichiers publiés sont des PDF contenant des photographies.

Figurent également des documents judiciaires liés au procès de l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell, seule personne à avoir été condamnée dans cette affaire, et des vidéos de la cellule de Jeffrey Epstein le jour de son suicide en 2019, survenu avant son procès pour trafic de mineurs.

Eléments cachés

Une grande partie du contenu des fichiers est cependant caviardée, comme par exemple un document intitulé «Masseuses» et contenant une liste de 254 noms, tous cachés.

Un autre document contient un annuaire dont seuls les noms sont visibles. Apparaissent celui des acteurs Alec Baldwin et Dustin Hoffman, de plusieurs membres de la famille Kennedy ou encore du milliardaire Rupert Murdoch.

Le nom de Donald Trump est également répertorié, encerclé à la main.

Une note manuscrite portant sur des «adresses e-mail importantes» fait aussi référence à Jean-Luc Brunel comme «scout» pour jeunes femmes. Cet agent français de mannequins avait été accusé de violences sexuelles par Virginia Giuffre, l'une des victimes du financier. Il avait lui aussi été retrouvé mort 25 ans plus tard dans sa cellule avant son procès.

Par ailleurs, certains visages apparaissant sur des photos et semblant appartenir à des jeunes femmes ont été dissimulés. Un fichier contenant des dizaines d'images biffées montre des personnes nues ou légèrement vêtues, tandis que sur d'autres photos se tiennent Jeffrey Epstein et ses compagnons, visages masqués, avec des armes à feu.

Célébrités

L'ancien président démocrate Bill Clinton, déjà présent sur des images du dossier publiées précédemment, est sur plusieurs photos. On le voit notamment dans un jacuzzi, au côté d'une personne cachée par un rectangle noir.

D'autres images montrent Jeffrey Epstein en compagnie de l'acteur Kevin Spacey, de Michael Jackson, du rockeur Mick Jagger, de la chanteuse Diana Ross ou encore de l'ex-prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson.

Réactions

Après des mois d'opposition de Donald Trump à la diffusion de ce dossier, la Maison Blanche a partagé vendredi des photos de Bill Clinton, notamment celle où il est dans un jacuzzi.

«Bill Clinton se détend, sans aucun souci. Il ne se doutait de rien...», a écrit sur X Steven Cheung, le directeur de la communication.

Mais le ministère n'a publié vendredi qu'une partie des fichiers, ce qui a suscité la colère du chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer. Il a rappelé que la loi imposait au gouvernement de publier «TOUS les documents» dès vendredi et l'a accusé de «tout faire pour cacher la vérité».

L'élu républicain Thomas Massie, ancien allié de Donald Trump, a aussi critiqué la diffusion des documents par le ministère de la Justice, affirmant sur X que la ministre Pam Bondi et son numéro deux Todd Blanche avaient «grossièrement» omis de se «conformer à la loi» ordonnant la publication du dossier Epstein.