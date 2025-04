Ce que l'on sait de la tragédie de la discothèque dominicaine

Le toit de la discothèque Jet Set de Saint-Domingue s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, provoquant l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la République dominicaine avec un bilan provisoire d'une centaine de morts et plus de 150 blessés. Voici ce que l'on sait de ce drame qui bouleverse le pays, où le président a décrété trois jours de deuil national.

Keystone-SDA ATS

L'accident

Le toit du Jet Set s'est effondré à 00H44 locales mardi (06H44 suisses). Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent le moment où tout devient sombre tandis que le célèbre artiste de merengue Rubby Pérez chante: la structure s'écroule sur les personnes présentes. Les autorités ont déployé 370 secouristes et 150 ambulances.

Dans un communiqué, la discothèque assure avoir «collaboré de manière totale et transparente avec les autorités pour (...) clarifier ce qui s'est passé». Les images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement.

Rubby Pérez

Rubby – Roberto Antonio – Pérez Herrera, 69 ans, a fait danser les Caraïbes et mêmes des boîtes de nuit du monde entier avec des tubes comme «Volveré», «Enamorado de Ella» ou «Buscando tus besos», au cours d'une carrière de plus de 40 ans.

Il a été l'une des voix les plus emblématiques du merengue. «L'ami et l'idole de notre genre vient de nous quitter», a déploré un autre mythe de ce rythme dansant, Wilfrido Vargas. De nombreux artistes et célébrités latino-américains ont rendu hommage à «la voix la plus aiguë du merengue».

Les victimes

Le nombre de participants, ce soir-là, aux «Lunes de Jet Set» (Les lundis du Jet Set), n'est pas clair. Le rendez-vous présentait chaque semaine des artistes locaux et internationaux. La capacité de l'établissement est de 700 personnes assises et environ 1000 debout. Le bilan provisoire est de 98 morts et plus de 150 blessés.

Outre Rubby Pérez, d'autres personnalités qui assistaient au concert ont perdu la vie. Parmi les victimes mortes figure la gouverneure de la province de Monte Cristi (nord-est), Nelsy Cruz.

Deux stars du baseball dominicain ont aussi péri. Octavio Dotel, 51 ans, avait joué de 1999 à 2013 dans la ligue nord-américaine (MLB), remportant notamment la série mondiale en 2011. Tony Blanco, 45 ans, avait lui évolué aux Etats-Unis et au Japon.

Des dizaines de personnes se sont regroupées autour de la discothèque, ainsi qu'à l'extérieur des hôpitaux et de la morgue, pour tenter d'obtenir des nouvelles de leurs proches.

Autres tragédies

C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire du pays, deux ans après l'explosion de San Cristobal, en périphérie de Saint-Domingue, qui avait fait 38 morts. En 2005, l'incendie d'une prison à Higuey (est) avait coûté la vie à 136 détenus.