Le président américain Donald Trump poursuit en diffamation la BBC et réclame 10 milliards de dollars au groupe audiovisuel public britannique pour un montage vidéo contesté de l'un de ses discours. Voici ce que l'on sait de ces poursuites.

Donald Trump poursuit en diffamation la BBC et réclame 10 milliards de dollars au groupe audiovisuel public britannique. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Pourquoi la plainte a-t-elle été déposée en Floride ?

Les avocats du président américain ont déposé la plainte en diffamation devant un tribunal fédéral à Miami, en Floride, l'Etat où Donald Trump réside et où il a déposé de précédentes plaintes contre des médias américains.

Entamer une procédure au Royaume-Uni, où la BBC a son siège, n'était plus possible car le délai légal d'un an après l'infraction supposée pour déposer une plainte en diffamation était dépassé. Le documentaire de la BBC incluant le montage trompeur a été diffusé dans l'émission «Panorama» fin octobre 2024, avant la présidentielle américaine.

Que reproche Donald Trump à la BBC ?

Le premier volet de la plainte concerne les accusations de diffamation, le document stipulant que la BBC a diffusé des propos «faux, trompeurs, malveillants et diffamatoires» et ceci «de manière intentionnelle et avec une réelle malveillance».

Dans le documentaire, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 ont été montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

Le second porte sur la violation d'une loi de Floride contre les pratiques commerciales trompeuses. La BBC est accusée d'avoir «cherché à induire en erreur ses téléspectateurs», entraînant «un préjudice considérable» pour Donald Trump. Sur chacun des volets, les avocats réclament des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars.

Trump a-t-il des chances de gagner ?

Si la BBC a admis «une erreur», elle a contesté «fermement» toute base légale pour une plainte en diffamation. Selon les experts, plusieurs difficultés attendent les avocats de Donald Trump.

Ils devront prouver que le tribunal de Floride est compétent. Ils font valoir que les habitants de cet Etat peuvent accéder aux programmes de la BBC via un VPN ou les contrats de diffusion noués par la BBC avec des diffuseurs locaux.

Mais la société canadienne Blue Ant, propriétaire des droits du documentaire hors du Royaume-Uni, a indiqué mardi à l'AFP qu'"aucun" de ses acheteurs «ne l'a diffusé aux Etats-Unis».

Ensuite, les avocats devront prouver une «intention malveillante» de la BBC, souligne à l'AFP Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond.

Cette «charge de la preuve très contraignante» remonte à une décision de la Cour Suprême de 1964 dans une affaire ayant visé le New York Times, et elle rend les procès en diffamation «difficiles à gagner» pour un plaignant, insiste-t-il.

Pour Mark Damazer, ancien responsable de la radio 4 de la BBC, les arguments du groupe public sont «extrêmement solides», du fait de «la très grande marge accordée à la liberté de la presse» aux Etats-Unis. L'autre option serait de conclure un accord à l'amiable avec Donald Trump, qui impliquerait le paiement d'indemnités.

L'affaire peut-elle coûter cher au contribuable britannique ?

En cas de procès, la BBC pourrait avoir à payer des honoraires d'avocats de plusieurs dizaines de millions de dollars. Si elle trouve un accord amiable, les indemnités s'élèveraient vraisemblablement à plusieurs millions de dollars.

En décembre 2024, la chaîne ABC News a accepté de payer 15 millions de dollars dans une affaire de diffamation entamée par Donald Trump. En juillet, CBS (groupe Paramount Global) a dû verser 16 millions de dollars pour clore une autre procédure.

Au Royaume-Uni, certains s'inquiètent des répercussions potentielles sur le montant de la redevance annuelle payée par les téléspectateurs (174,5 livres en 2025, près de 200 euros).

Les médias souscrivent généralement une assurance pour parer à de telles procédures. La BBC garde confidentielles les modalités d'une telle protection.

Pourquoi cette affaire tombe mal pour la BBC ?

La plainte américaine intervient au moment où la BBC doit entamer les négociations pour renouveler son contrat de mission décennal qui définit ses objectifs et son financement.

Lundi, le gouvernement travailliste de Keir Starmer a lancé la procédure, en soumettant à consultation différentes options «pour garantir que la BBC est financée durablement pour les prochaines décennies, qu'elle bénéficie de la confiance du public (et) qu'elle représente toutes les communautés du Royaume-Uni», selon le ministère de la Culture.

Ces objectifs ne sont pas choisis au hasard: la redevance, qui a rapporté à la BBC environ 3,8 milliards de livres l'an dernier, est contestée par certains et le groupe est accusé de partialité par plusieurs camps politiques, en particulier à droite.