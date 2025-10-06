Everest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!

Dimanche soir, une soudaine tempête de neige a surpris un millier de randonneurs sur le mont Everest et les a coupés du monde extérieur. Voici ce que l'on sait pour l'instant de l'opération de sauvetage sur la plus haute montagne du monde.

On sait que le temps en montagne peut changer en quelques minutes et que là où il y avait du soleil, il peut y avoir de grosses pluies, de la neige et des vents violents. C'est exactement ce qui s'est passé dimanche soir sur le plus haut sommet du monde, le mont Everest .

On ne sait pas encore tout de la situation: peut-être que des gens sont coincés et peut-être que certains redescendent. Capture d'écran X

Que s'est-il passé?

Un millier de randonneurs seraient bloqués sur le mont Everest (8 848 mètres). Une brusque tempête de neige les a surpris et isolés du monde extérieur à 4'900 mètres d'altitude. Selon la télévision nationale chinoise, les touristes se trouvent à proximité de la face est du mont Everest au Tibet.

Selon les rapports, 350 personnes ont déjà été mises en sécurité. Des contacts ont pu être établis avec 200 autres.

🚨 BREAKING: Blizzard traps nearly 1,000 people on Mount Everest’s east slope



A sudden whiteout hit the Everest east slope camp in Tibet, 4,900 meters up.

Tents crushed. Paths buried. Temperatures plummeting.



Rescuers say hundreds are trapped across several camps, some showing… pic.twitter.com/nTmPS04qnK — JJBOOM (@JordyHalo80) October 5, 2025

Quelle est la suite des événements ?

Pour l'instant, on ne sait pas encore où se trouvent exactement les autres alpinistes ni quel est l'état des groupes. Selon les rapports, on ne sait pas exactement s'ils sont restés sur place en attendant les secours ou s'ils sont déjà en train de descendre.

Les secouristes continuent d'intervenir.

Une tempête de neige pas anodine

La situation n'est pas du tout sans danger. A 4'900 mètres d'altitude, la teneur en oxygène de l'air respiré ne représente qu'environ 55% de ce qu'elle est au niveau de la mer. En d'autres termes, le corps ne reçoit plus que la moitié de l'oxygène à chaque respiration.

Les conditions sur le mont Everest à 4'900 mètres sont déjà dangereuses sans tempête de neige et représentent un grand effort pour le corps humain. Après une tempête de neige, les conditions sur la montagne deviennent encore plus difficiles.

Intempéries meurtrières

Selon les récits de personnes déjà secourues, le changement de temps aurait été très soudain. «La météo de cette année n'est pas normale. Le guide a dit qu'il n'avait jamais vu un temps pareil en octobre. Et c'était bien trop soudain», a déclaré un touriste à Reuters.

Mais le changement de temps n'a pas été aussi surprenant que cela. Dès vendredi, les médias ont fait état de fortes intempéries au Népal. Il est question d'éclairs, de tonnerre et de crues soudaines. Un glissement de terrain dû aux intempéries aurait fait 47 morts.

Au moins 35 personnes ont perdu la vie dans le district d'Ilam, à la frontière avec l'Inde, lorsque plusieurs glissements de terrain ont emporté des maisons entières. Neuf autres personnes sont portées disparues, selon les autorités, emportées par les flots déchaînés, rapporte «CNN». Les intempéries ont également fait des victimes dans d'autres régions du pays: trois personnes sont mortes foudroyées, a annoncé le ministère népalais de l'Intérieur.

D'autres touristes bloqués sur la face nord?

Le reportage de la chaîne nationale chinoise CCTV n'a pas précisé si des guides locaux ou du personnel auxiliaire des groupes de trekking avaient également été touchés. Il n'est pas non plus clair si l'événement a éventuellement eu des répercussions sur les randonneurs de la face nord du mont Everest, toujours du côté tibétain.

On ne sait pas si d'autres randonneurs sont encore bloqués sur la face nord. x

C'est justement cette face nord qui attire chaque année de nombreux aventuriers. Grâce aux routes asphaltées, elle est relativement facile d'accès pour les touristes. C'est surtout en octobre, lorsque le ciel s'éclaircit après la mousson indienne, que la haute saison y règne, avec une forte affluence d'alpinistes, de randonneurs et de groupes de touristes.

Le tourisme à l'arrêt

Dès samedi soir, la vente de billets et l'accès à l'ensemble de la «Everest Scenic Area» ont été suspendus. C'est ce qu'a annoncé la société locale de tourisme du comté de Tingri sur ses canaux officiels WeChat. La suspension s'applique à tous les visiteurs, des touristes du camp de base aux groupes de trekking qui partent normalement d'ici pour la face nord.