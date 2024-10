Ce que l'on sait du sort du chef du Hamas Yahya Sinouar

Israël a annoncé jeudi avoir tué le chef du Hamas, Yahya Sinouar, dont la mort, non confirmée par le Hamas, porterait un coup dur au mouvement islamiste palestinien après plus d'un an de guerre dans la bande de Gaza.

D'après le site internet israélien Ynet, de l'argent et des documents d'identité ont été retrouvés sur les corps, d'abord examinés par des drones. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Ce que l'on sait sur l'opération menée contre Sinouar et le sort de celui qu'Israël considère comme l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre 2023 ayant déclenché la guerre.

Que sait-on de l'opération ?

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé jeudi-soir que Yahya Sinouar avait été «éliminé».

«Le meurtrier de masse Yahya Sinouar, responsable du massacre et des atrocités du 7 octobre, a été éliminé par les soldats (des forces israéliennes)», a déclaré M. Katz dans un communiqué à la presse.

L'armée a ensuite confirmé la mort de Sinouar.

Plus tôt, l'armée israélienne avait indiqué avoir «éliminé trois terroristes» lors d'opérations à Gaza et réalise des tests pour vérifier si Sinouar se trouvait parmi eux.

Le communiqué de l'armée ne précise pas quand, où et comment ces hommes ont été tués.

«Il n'y avait aucun signe de présence d'otages dans le bâtiment où les terroristes ont été éliminés», a rapporté l'armée, en référence aux personnes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

Selon la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya, l'opération a été menée dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

D'après le site internet israélien Ynet, de l'argent et des documents d'identité ont été retrouvés sur les corps, d'abord examinés par des drones.

Le quotidien israélien de gauche Haaretz a annoncé que les troupes engagées dans cette opération ne disposaient pas d'informations sur la présence de Yahya Sinouar dans la zone.

Qu'est-il arrivé aux corps ?

Des images non vérifiées publiées sur Internet montrent des soldats israéliens autour d'un corps avec une importante blessure à la tête, gisant dans les décombres, recouvert de poussière, portant une grosse montre et ressemblant à Sinouar.

Une source de sécurité israélienne a dit à l'AFP que des analyses ADN étaient réalisées sur un corps pour confirmer s'il s'agit de Sinouar, sans préciser combien de temps prendront ces tests ni quand sera annoncé le résultat.

La police et l'armée israéliennes ont indiqué jeudi soir que l'un des tests était terminé.

«Les images des dents ont été transmises au laboratoire de police scientifique et les tests ADN sont en cours. Nous serons en mesure de confirmer l'assassinat à la fin de ces procédures», explique le communiqué, avant que l'armée ne confirme qu'il a bien été tué.

Quelles ont été les réactions ?

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a indiqué que l'armée israélienne allait «poursuivre et éliminer chaque terroriste»

Son message sur X était accompagné de photos de Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah libanais tué fin septembre à Beyrouth et du chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, annoncé mort par Israël en juillet, ce que le Hamas n'a pas confirmé.

L'AFP a contacté le Hamas, qui n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Les Etats-Unis, proches alliés d'Israël, n'ont pas communiqué, mais un responsable a assuré à l'AFP que le président Joe Biden avait été tenu au courant de l'évolution des évènements à bord de son avion Air Force One, en route pour Berlin.