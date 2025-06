Ce que l'on sait du terrible crash du Boeing 787 d'Air India

Un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie indienne Air India s'est écrasé mercredi dans le nord-ouest de l'Inde avec à son bord 242 personnes, peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. Voici ce que l'on sait de cette catastrophe aérienne qui pourrait être l'une des plus meurtrières du 21e siècle dans le monde, hors attentat.

Crash d'avion en Inde: la police affirme qu'il "n'y a apparemment aucun survivant" pic.twitter.com/grhpBuVHjU — BFMTV (@BFMTV) June 12, 2025

Les circonstances de l’accident

Le long-courrier de type Boeing 787-8 Dreamliner a décollé à 13h39 locales (08h10 GMT) pour l'aéroport de Gatwick, au Royaume-Uni, selon les premiers éléments de la direction générale de l'aviation civile indienne.

Mais juste après le décollage, pour une raison encore inconnue, il a émis un appel de détresse avant de s'écraser «hors du périmètre de l'aéroport», a précisé cette même source, sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'accident.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'avion qui perd rapidement de l'altitude - le nez en l'air - avant de percuter un bâtiment et d'exploser en une boule de feu orange.

Selon un journaliste de l'AFP à Ahmedabad, l'avion s'est écrasé entre l'hôpital public de la ville et le quartier Ghoda Camp.

Aucun survivant

Aucun des 242 passagers et membres d'équipage du Boeing 747 n'a manifestement survécu à cette catastrophe : «il semble qu'il n'y ait aucun survivant», a déclaré à l'AFP le chef de la police d'Ahmedabad, GS Malik.

«Et puisque l'avion est tombé sur une zone résidentielle où se trouvaient des bureaux, le nombre de victimes est également plus élevé», a-t-il ajouté, sans préciser le nombre de personnes au sol qui pourraient avoir été tuées ou blessées par la chute de l'appareil.

Les passagers

242 personnes, personnel de bord inclus, se trouvaient dans l'appareil, selon Air India. Parmi les passagers, il y avait 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien.

Outre ces 230 passagers, douze membres d'équipage se trouvaient également dans l'avion, selon la même source.

Premier crash

Ce crash est le tout premier pour un Boeing 787 Dreamliner, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des bases de données consultées par l'Agence.

L'appareil est un long-courrier entré en service en 2011, pouvant transporter entre 248 et 330 personnes maximum. Il a depuis été adopté par plus de 80 compagnies aériennes à travers le monde.

Le constructeur aéronautique américain Boeing est «au courant des premières informations» sur ce crash et «travaille à réunir plus d'informations», a indiqué un porte-parole du groupe dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'entreprise, qui de dit également prête à aider Air India, adresse ses «pensées» à «toutes les personnes touchées».

Multiples réactions

La catastrophe a immédiatement suscité des réactions parmi les dirigeants dont un ou plusieurs ressortissants se trouvaient à bord de l'appareil.

«La tragédie d'Ahmedabad nous a tous abasourdis et attristés. Cela nous brise le cœur au-delà des mots», a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur son compte X, adressant ses «pensées» «à tous ceux qui ont été affectés».

Les images de l'accident sont «bouleversantes», a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué. «Je suis tenu informé au fur et à mesure que la situation évolue, et mes pensées vont aux passagers et à leurs familles en ce moment profondément éprouvant», a-t-il ajouté.

Le roi Charles III s'est quant à lui dit «extrêmement choqué».

«C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du tragique accident aérien en Inde», a écrit sur X Luis Montenegro, en exprimant sa «profonde solidarité envers les familles des victimes».