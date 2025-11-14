Ce que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein

Chronologie d'une amitiéCe que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein
14.11.2025
Pendant des décennies, Donald Trump et Jeffrey Epstein se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de soirées ou dans des jets privés. Des photos les montrent avec des jeunes femmes. Reconstitution chronologique de leur relation.
14.11.2025, 04:30
14.11.2025, 08:11
Les démocrates de la Chambre des représentants américaine ont publié mercredi de nouveaux e-mails qui lient plus étroitement le président américain Donald Trump au prédateur sexuel condamné Jeffrey Epstein.
Mais quand Epstein a-t-il exactement rédigé ces messages et quelle était sa relation avec Trump? Un classement chronologique.
Les années 1980
On ne sait pas exactement quand et comment Trump et Epstein se sont rencontrés. En 2002, Trump raconte au «New York Magazine» qu'il connaît Epstein depuis 15 ans déjà.
Leur amitié débute donc à la fin des années 1980. En 1985, Trump achète la propriété Mar-a-Lago à Palm Beach, Epstein acquiert une villa à proximité en 1990.
«À mon avis, Epstein était le meilleur ami de Trump», déclare à CNN un ancien employé du Trumps Plaza and Casino Hotel à l'été 2025.
Il affirme en outre que Trump et Epstein ont un jour emmené illégalement de trop jeunes femmes au casino d'Atlantic City, où ils ont souvent passé du temps ensemble.
1992
Les premières images publiques des deux hommes datent de 1992. Des enregistrements vidéo de NBC montrent Trump et Epstein à une fête à Mar-a-Lago. Trump danse avec des jeunes femmes, chuchote quelque chose à l'oreille d'Epstein et montre du doigt les danseuses en riant.
Peu de temps après, Trump organise une fête à Mar-a-Lago, à laquelle Epstein participe également. C'est ce que raconte plus tard la femme d'affaires Jill Harth.
Selon son témoignage, Trump la harcèle sexuellement lors de la fête. En 1997, elle dépose une plainte qui sera abandonnée par la suite. Trump nie les accusations.
1993
En 1993, Epstein est invitée au mariage de Trump avec sa deuxième épouse Marla Maples à l'hôtel Plaza à New York. Des photos de cette soirée sont publiées en 2025.
En 2024, le mannequin Stacey Williams raconte que Donald Trump l'a harcelée sexuellement en 1993, lorsque Epstein l'a emmenée à la Trump Tower. Trump rejette ces accusations.
Entre 1993 et 1997, Trump voyage en outre à plusieurs reprises entre Palm Beach et New York dans le jet privé d'Epstein. C'est ce que révèlent des procès-verbaux de vol qui seront utilisés comme preuves lors du procès de Ghislaine Maxwell, la partenaire d'Epstein, en 2021.
Maria Farmer raconte en 2025 qu'en 1995, Epstein l'a convoquée tard le soir dans son bureau, où Trump «s'est penché sur elle» et «a fixé ses jambes nues». La Maison Blanche nie que cette rencontre ait eu lieu.
Fin des années 1990
Entre 1997 et 2000, Trump et Epstein apparaissent régulièrement aux mêmes événements. En 1997, ils assistent ensemble à une soirée Victoria's Secret à New York; une photo les montre aux côtés du mannequin Ingrid Seynhaeve.
Des séquences vidéo de CNN montrent Trump et Epstein en train de rire et de discuter lors d'un défilé de mode Victoria's Secret en 1999. Et en 2000, il existe une photo de Trump et Epstein avec Melania Trump - alors Knauss - et la partenaire d'Epstein, Ghislaine Maxwell.
En 2000, Virginia Giuffre, 16 ans, travaille au spa de Mar-a-Lago lorsqu'elle est abordée par Maxwell. Cette dernière lui propose un emploi de masseuse.
Giuffre deviendra plus tard l'une des victimes les plus connues d'Epstein. Elle témoigne que Maxwell et Epstein l'ont forcée à avoir des relations sexuelles avec des hommes puissants - dont Andrew Mountbatten-Windsor, un prince de la famille royale britannique. Il nie les accusations, une procédure civile est réglée à l'amiable en 2022.
En avril 2025, Giuffre se suicide. En octobre 2025, Andrew Mountbatten-Windsor perd ses titres royaux.
En 2002, Trump qualifie Epstein de «type formidable» dans le «New York Magazine»: «C'est très amusant d'être avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes».
2003
En 2003, Epstein fête son cinquantième anniversaire. Sa compagne Maxwell compose un album avec des lettres, des photos et des dessins de ses amis. En septembre 2025, l'intégralité de son contenu est publiée.
Une note, apparemment rédigée par Trump, montre un dessin d'une figure féminine nue et un dialogue imaginaire entre Trump et Epstein. La signature de Trump figure sous le croquis. Ce dernier nie être l'auteur de la lettre et du croquis.
2004
En 2004, il y a une rupture dans la relation entre Epstein et Trump. Selon les rapports, parce que les deux veulent acheter la même propriété à Palm Beach. Trump surenchérit sur Epstein et revend la propriété quatre ans plus tard.
A partir de là, il n'y a plus d'apparitions communes connues entre les deux.
2007
En 2007, les médias rapportent qu'Epstein a été exclu du club privé Mar-a-Lago parce qu'il a harcelé la fille d'un membre du club.
En juillet 2025 , Trump raconte l'histoire différemment : Epstein aurait débauché des collaboratrices du club. «Je lui ai dit : 'Ne refais plus jamais ça'. Et il l'a refait. Je l'ai alors mis à la porte», déclare-t-il aux médias.
Trump: For years I wouldn't talk to Jeffrey Epstein. He did something that was inappropriate. He hired help and I said don't ever do that again. He stole people that worked for me pic.twitter.com/9pbcpx2rxH
Un e-mail publié en 2025 date de 2011. Epstein y dit à sa partenaire Maxwell que Trump a «passé des heures dans ma maison» et qualifie Trump de «chien qui n'a pas aboyé».
2015
Le «Little Black Book» d'Epstein est publié: un carnet d'adresses qui contient 1571 contacts personnels de Jeffrey Epstein. Le nom de Donald Trump y figure également.
La même année, l'auteur Michael Wolff informe Epstein par e-mail que CNN demandera à Trump de parler de leur relation.
2018
Epstein s'adresse au président du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, pour lui demander d'entrer en contact avec les dirigeants russes. Il aurait l'intention de transmettre au Kremlin des informations sur Trump. Epstein aurait également parlé de Trump avec l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin.
NEW: Jeffrey Epstein said in emails that he had been advising the Russian government on how to deal with Donald Trump, one of several cases in which he wielded his connections to try to influence the course of foreign affairs. w @nahaltoosi
www.politico.com/news/2025/11...
En juillet 2019, Epstein est arrêté. Dans un courriel envoyé précédemment, il mentionne Mar-a-Lago et une victime anonyme et écrit : «Bien sûr que Trump savait pour les filles». Un mois plus tard, Epstein se suicide dans sa cellule.
Un an et demi plus tard, Maxwell est reconnue coupable de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Pendant des années, elle a systématiquement recruté des mineurs pour Epstein, qui en a ensuite abusé sexuellement.
Depuis 2019, Trump est sous pression pour expliquer sa relation passée avec Epstein. «Je n'étais pas un fan de lui», avait-il déclaré à l'époque. Les photos, documents et e-mails publiés donnent toutefois une autre image de leur période commune.
Juridiquement, cela n'a pas encore eu de conséquences: Trump n'apparaît dans aucune accusation et nie tout lien avec les crimes d'Epstein. La Maison Blanche s'en tient également à cette description. La porte-parole Karoline Leavitt qualifie les e-mails publiés de «canular construit par le parti démocrate».
Ces e-mails de Jeffrey Epstein révélant des contradictions de Donald Trump
