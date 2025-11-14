Ce que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein

Pendant des décennies, Donald Trump et Jeffrey Epstein se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de soirées ou dans des jets privés. Des photos les montrent avec des jeunes femmes. Reconstitution chronologique de leur relation.

Il existe plusieurs photos de Jeffrey Epstein et de Donald Trump. En juillet 2025, des activistes ont accroché ce poster à Londres. Image : Keystone/AP Photo/Thomas Krych

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Les démocrates de la Chambre des représentants américaine ont publié mercredi de nouveaux e-mails qui lient plus étroitement le président américain Donald Trump au prédateur sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Mais quand Epstein a-t-il exactement rédigé ces messages et quelle était sa relation avec Trump? Un classement chronologique.

Depuis 2019, Trump est sous pression pour expliquer sa relation passée avec Epstein. «Je n'étais pas un fan de lui», avait-il déclaré à l'époque. Les photos, documents et e-mails publiés donnent toutefois une autre image de leur période commune.

Juridiquement, cela n'a pas encore eu de conséquences: Trump n'apparaît dans aucune accusation et nie tout lien avec les crimes d'Epstein. La Maison Blanche s'en tient également à cette description. La porte-parole Karoline Leavitt qualifie les e-mails publiés de «canular construit par le parti démocrate».