Ce qui se cache vraiment derrière votre menu dans l'avion

Comment les repas arrivent-ils dans les avions ? Un coup d'œil dans la grande cuisine de Gate Gourmet à Zurich montre comment la nourriture est développée, produite et finalement apportée à bord.

Gate Gourmet 2025 Gate Gourmet se trouve juste à côté de l'aéroport de Zurich. Photo: blue News Dans la cuisine, des légumes sont en train d'être cuits à la vapeur pour la première classe et la classe affaires. Photo: blue News Chaque repas est refroidi, ce qui permet de mieux le conserver. Les repas sont préparés avec un délai maximum de 12 heures avant le départ. Photo: blue News Un aperçu de la pâtisserie maison. Gate Gourmet en est particulièrement fier. Photo: blue News Ce dessert a été conçu par un chef étoilé - et finalement produit dans la cuisine de Gate Gourmet. Photo: blue News C'est au moment du dressage que tous les produits sont réunis. Le repas doit ressembler à la photo. Photo: blue News La collaboration avec un chef étoilé est également régulière. Ce plat de homard a par exemple été créé par Heiko Nieder. Photo: blue News Oui, même le caviar et les feuilles d'or sont servis à la volée. Photo: blue News

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le plateau que l'on vous sert en avion ? Alors que vous déballez votre menu à dix mille mètres d'altitude, le véritable travail se situe bien en-dessous des nuages: par exemple dans la cuisine de Gate Gourmet à Zurich.

Celle-ci se trouve à l'aéroport de Zurich, juste à côté des pistes d'atterrissage. Gate Gourmet est le leader mondial du catering aérien et veille à ce que le ventre des passagers soit bien rempli dans l'avion.

L'entreprise a été fondée en 1992 en tant que filiale de Swissair. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 60 pays sur six continents et livre chaque année plus de 700 millions de passagers.

Mais comment fonctionne exactement la nourriture pour les avions? blue News a pu jeter un coup d'œil dans les coulisses.

Le développement des menus

La magie commence déjà dans la cuisine test lors de l'élaboration du menu. Quatre experts mitonnent ici de nouvelles créations qui varient en fonction de la compagnie aérienne, de la distance de vol, du type de menu et du budget. Il ne s'agit pas d'un repas ordinaire à bord, mais d'une cuisine de pointe.

Régulièrement, on fait même appel à des chefs étoilés qui créent leurs propres menus pour certaines compagnies aériennes. Ainsi, un menu de Heiko Nieder, de l'hôtel zurichois «The Dolder Grand», est actuellement servi sur une compagnie aérienne.

Avant qu'un menu ne soit effectivement produit, les clients se voient présenter une sélection, y compris des repas tests. Ensuite, les commandes sont passées des mois à l'avance afin que tous les ingrédients soient disponibles à temps.

Car les dimensions sont énormes: ce qui commence peut-être comme un kilo de purée de pommes de terre dans la cuisine test correspond rapidement à 125 kilos par jour dans la réalité. Souvent, les quantités sont si importantes que même les grossistes comme Migros ou Coop ne peuvent pas remplir suffisamment leurs étagères lorsque Gate Gourmet passe commande.

Autre fait remarquable: depuis 15 ans déjà, on ne cuisine officiellement plus avec de l'aromate. Mais si l'épice en poudre vous manque, vous pouvez la trouver à bord dans une petite boîte à saupoudrer sur demande. À propos de particularités: même une fondue peut être servie dans l'avion sur demande: Patrick Dudler, chef de cuisine et responsable du développement des produits, le rend possible.

La réception des marchandises

Un processus strictement réglementé commence dès la réception des marchandises. C'est là qu'arrivent les fruits, les légumes, la chapelure, les cornichons marinés et tous les autres ingrédients qui seront ensuite utilisés dans les repas à bord.

Chaque jour, environ 8500 articles sont livrés et aucun d'entre eux n'arrive à l'entrepôt sans avoir été contrôlé. Chaque livraison est passée au crible: la température des légumes frais, par exemple, est mesurée avec précision. En effet, la marchandise ne peut être transformée que si elle se situe dans les valeurs prescrites.

Gate Gourmet dispose certes d'un petit stock de denrées alimentaires, mais la plupart des produits ne sont commandés qu'en fonction des souhaits des compagnies aériennes. Les clients indiquent alors exactement ce qu'ils souhaitent servir à leurs passagers. Du choix des ingrédients à leur qualité. C'est ainsi que les compagnies aériennes décident par exemple si la viande sera conventionnelle ou bio dans l'assiette.

La cuisine

La cuisine gastronomique de Gate à Zurich est également considérée comme «la plus grande cuisine de Suisse». Chaque jour, jusqu'à 120 recettes y sont réalisées, ce qui correspond à 48'000 à 65'000 repas produits en plusieurs étapes.

Pour que ce gigantesque processus fonctionne sans accroc, les règles d'hygiène sont strictes: chaque collaborateur porte un filet à cheveux, un filet à barbe, des gants et un manteau blanc; tout est contrôlé, de la tête aux chaussures.

La cuisine elle-même est un melting-pot de cultures: des personnes de 64 nations différentes y travaillent ensemble, réparties dans quatre zones de cuisine différentes. Cela se voit aussi dans les assiettes: des cuisiniers chinois s'occupent de plats chinois authentiques, tandis que des spécialités coréennes ou thaïlandaises sont préparées par des cuisiniers de ces pays.

Il y a également une cuisine halal spécifique avec un personnel spécialement formé. Et d'ailleurs, les repas sont préparés avec un délai maximum de 12 heures avant le départ. Gate Gourmet est particulièrement fier de sa pâtisserie maison, qui est devenue rare dans le secteur. Même dans la cuisine froide, jusqu'à 80% des plats sont encore préparés à la main.

Et qu'est-ce que les passagers mangent le plus souvent? Il n'est pas facile de répondre à cette question, mais tout porte à croire que des plats comme la polenta, le poulet ou le filet de bœuf font partie des incontournables. Mais peu importe ce qui se trouve dans l'assiette: le poids de chaque repas doit être exact. Pour les pilotes, ces chiffres sont essentiels, car ils sont directement pris en compte dans les calculs pour l'ensemble du vol, avec la quantité de carburant et d'autres facteurs.

Le dressage

C'est ici que tous les produits sont réunis: au moment du dressage. Gate Gourmet dispose également d'une station spéciale pour cela. Ici, la précision n'est pas la seule chose qui compte, la vitesse aussi. Chaque portion est composée dans des conditions très contrôlées, car la température ne doit pas dépasser la valeur prescrite. C'est pourquoi l'ensemble du processus est exactement chronométré: du premier geste à l'assiette dressée, tout se déroule selon le chronomètre.

Le service «Special Meals»

Le département «Special Meals» joue un rôle de plus en plus important. C'est là que sont préparés tous les plats qui ne correspondent pas au repas standard classique. Il s'agit notamment de plats imposés par des circonstances médicales, par exemple pour les passagers souffrant d'intolérance au gluten ou de diabète, mais aussi de menus ethniques, de plats pour enfants, de plats végétariens et végétaliens.

La particularité de ce service est qu'il est possible de préparer des repas même peu de temps avant le départ, si un passager change d'avis à la dernière minute ou a besoin spontanément d'un menu spécial.

Chargement

Avant d'arriver à bord d'un avion, la nourriture est soumise à un processus complexe. Une fois les chariots remplis de nourriture, de boissons et d'équipement, ils sont contrôlés une dernière fois pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets non autorisés tels que des armes.

Ce n'est qu'après ce contrôle de sécurité que les chariots sont solidement fermés et chargés sur des véhicules de levage spéciaux qui les amènent directement à l'avion.

Avant que le repas ne soit servi, le personnel de bord le dresse sur des assiettes. Ces collaborateurs sont spécialement formés à cet effet. Gate Gourmet cuisine surtout pour la première classe et la classe affaires.

Et qu'en est-il des passagers de la classe économique? Ces repas sont fabriqués en Allemagne et livrés en Suisse. Chez Gate Gourmet, ils sont simplement stockés temporairement et finalement servis dans l'avion.