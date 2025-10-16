La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass

L'abonnement demi-tarif est-il menacé de suppression ou non? Une présentation non publiée à ce jour montre quels sont les projets du secteur des transports publics.

Il y a longtemps que le demi-tarif n'est plus proposé comme carte à part entière. Selon le "K-Tipp", l'Alliance SwissPass prévoit de supprimer l'abonnement demi-tarif. (photo d'archives) Image : Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hier mercredi, le gros titre de la première page de «K-Tipp» disait : «L'abonnement demi-tarif à succès est sur le point de disparaître». La raison en serait le nouveau système tarifaire «My Ride», qui doit être introduit à partir de 2027.

D'autres médias ont rapidement repris l'information. Mais avant que la manchette ne se répande sur tous les portails en ligne et que de nombreux commentaires critiques de lecteurs ne soient publiés, l'Alliance Swisspass a déjà démenti. Il s'agit de l'association de la branche qui regroupe toutes les compagnies de train et de bus ainsi que les communautés tarifaires.

Swisspass n'a pas seulement démenti sur toute la ligne la recherche avec «Das Halbtax bleibt», mais a également émis une critique acerbe à l'encontre du magazine des consommateurs «K-Tipp»: «Malgré une connaissance complète des faits pertinents, la rédaction de K-Tipp a délibérément choisi un titre erroné dans l'article du 15.10.2025 et présenté des faits de manière trompeuse».

Swisspass a fourni des informations préalables

Que s'est-il passé? Qui a mal compris quoi? Et surtout: qu'est-ce que cela signifie maintenant pour le demi-tarif? blue News a enquêté et reconstitué la genèse de la manchette du «K-Tipp»: après les vacances d'été, Swisspass a invité des journalistes sélectionnés à un entretien de fond.

Pour situer les choses: lors d'une discussion de fond, plusieurs journalistes rencontrent souvent des spécialistes des autorités ou des entreprises afin de discuter de thèmes de manière approfondie. Contrairement aux conférences de presse, de telles rencontres ont généralement lieu à huis clos, afin que les experts puissent s'exprimer plus librement, sans devoir formuler chaque mot de manière à ce qu'il soit imprimable.

Lors de cet entretien, Swisspass souhaitait présenter sa «Stratégie 2035». Celle-ci comprend également le projet «MyRide»: un système tarifaire entièrement nouveau dans les transports publics, qui doit permettre d'introduire le principe «voyager d'abord, payer ensuite».

Les entreprises de chemin de fer et de bus en espèrent beaucoup: elles ne veulent pas seulement faire passer plus de gens de la voiture aux transports publics, mais aussi augmenter «l'efficacité économique». Concrètement, ils espèrent «des effets positifs sur le financement des transports publics». C'est ce qu'on peut lire dans la présentation qui a été montrée lors de la réunion d'information et que Swisspass a mise à disposition hier sur demande.

Trois produits au lieu de 4000

A la page 6 de la présentation figurait la phrase qui a donné lieu au gros titre de «K-Tipp»:

«Image cible myRIDE : 1 tarif, 3 produits (aujourd'hui 4000 !)»

Sur la diapositive, il est question de "1 tarif, 3 produits". Le demi-tarif n'est pas mentionné. ZVG

En clair: au lieu de 4000 types de produits, il n'y aura plus qu'un seul tarif avec trois produits. Derrière le chiffre 4000 se cachent les innombrables billets de parcours et de zone et les abonnements d'aujourd'hui. Le «K-Tipp» a compté parmi eux le demi-tarif, car selon la présentation, il n'existera plus à l'avenir sous sa forme actuelle.

«Celui qui a un demi-tarif ne paie que la moitié du prix. L'Alliance Swisspass fait valoir que le rabais accordé sur le demi-tarif sera transféré dans le nouveau système de prix. Toutefois, le rabais dépendra à l'avenir de la fréquence et de la distance parcourue par le client. Cela signifie qu'en règle générale, ce rabais ne correspondra plus à 50%», écrit la rédaction à la demande de blue News.

Cette présentation est confirmée à la page 8: celui qui choisit le tarif moyen «Smart» («flexibilité avec tous les avantages de l'univers tarifaire smart») chez "MyRide" bénéficie d'un rabais variable.

L'«abonnement intelligent» permet de voyager en train et en bus à un prix réduit. Le rabais ne correspond toutefois plus à un taux fixe de 50% comme pour le demi-tarif, mais est variable. ZVG

L'Alliance Swisspass précise dans son démenti que le demi-tarif sera maintenu. Mais elle n'a pas précisé sous quelle forme, avec quels rabais et surtout dans quel rapport avec «MyRide». La prise de position précise toutefois: «La forme concrète d'un nouveau système de prix est en cours d'élaboration. La décision de l'introduire n'a pas encore été prise».

Fiche Swisspass : MyRide doit remplacer l'assortiment existant

Même si rien n'est encore formellement décidé, lors de la discussion de fond, l'Alliance Swisspass n'a pas présenté le changement de système vers «MyRide» comme une possibilité, mais comme un objectif concret. Le «K-Tipp» en a fait son gros titre: «L'association de branche [des transports] veut supprimer l'abonnement demi-tarif».

Un graphique schématique a été présenté à ce sujet sur l'un des derniers transparents de la présentation. Il ne permet que de conclure que l'assortiment existant doit être remplacé progressivement par le système tarifaire «MyRide». Dans le titre, il est même question d'un «changement de système». A la fin de la présentation, on lit l'expression enthousiaste: «En avant MyRide!»

«MyRide», composé du tarif de base et de l'abonnement intelligent, doit, selon le graphique, remplacer l'assortiment existant. Le slide parle d'«image cible». ZVG

Dans sa prise de position, la direction de la rédaction de «K-Tipp» en rajoute et émet d'autres critiques: «Avec MyRide, la saisie des données est obligatoire pour bénéficier d'un rabais. Le nouveau système ne correspond plus au demi-tarif actuel».

La représentation des clients du rail voit des avantages

Pour l'Alliance Swisspass, malgré le langage euphorique des transparents, le projet reste pour l'instant à l'état de projet. «La forme concrète d'un nouveau système de prix est en cours d'élaboration. La décision d'introduction n'est pas encore prise», peut-on lire dans le communiqué. C'est d'abord le soi-disant conseil stratégique de l'Alliance Swisspass qui décide, puis il y aura un vote parmi toutes les communautés tarifaires et les entreprises de train et de bus. Selon «K-Tipp», le directeur de Swisspass, Helmut Eichhorn, a «l'impression qu'une majorité soutient les changements prévus».

Selon une prise de position, Pro Bahn, la représentation des intérêts des clients du rail, voit quelques avantages dans les modifications envisagées: Si l'«abonnement intelligent» a une durée minimale d'un mois seulement, cela réduirait considérablement la barrière à l'entrée dans les transports publics par rapport à l'abonnement demi-tarif actuel.

Note de transparence : le reporter de blue News a travaillé pour le «K-Tipp» jusqu'à fin mars 2025. Il n'a pas participé à l'article de «K-Tipp» mentionné.