Ce qu'il faut savoir sur la vague de froid intense qui frappe les Etats-Unis

Une grande partie des Etats-Unis est soumise à un froid intense depuis le passage d'une vaste tempête hivernale qui a fait des dizaines de morts, plongé dans le noir des centaines de milliers de personnes et semé le chaos dans le trafic aérien.

Une grande partie des Etats-Unis est soumise à un froid intense depuis le passage d'une vaste tempête hivernale. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Et une nouvelle vague de froid est attendue ce week-end, qui pourrait entraîner des températures négatives record et provoquer une autre tempête majeure, alors même que les Américains sont toujours en train de déblayer les amoncellements de neige et de glace de l'épisode précédent.

Des dizaines de morts

Au moins 38 personnes ont perdu la vie pour des motifs liés à la tempête, hypothermie ou accidents, selon une compilation d'informations des médias et des autorités locales. Trois enfants âgés de six à neuf ans sont morts lundi après être tombés dans un étang gelé dans le Texas (sud), ont annoncé les autorités.

Ce bilan pourrait s'alourdir, le maire de New York Zohran Mamdani ayant déclaré mardi qu'au moins dix New-Yorkais avaient été retrouvés morts dehors même si la cause de leur décès reste encore à déterminer.

Dans le Maine (nord-est), sept personnes ont été tuées dans un accident d'avion privé. L'engin s'est écrasé alors qu'il tentait de décoller pendant une tempête de neige, selon le régulateur américain de l'aviation (FAA).

Dans le sud, le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane ont été durement touchés par des coupures de courant. Mardi soir, près d'un demi-million de foyers et entreprises étaient privés d'électricité dans tous les Etats-Unis, selon le site Poweroutage.

Le trafic aérien a également été très perturbé. Plus de 9.000 vols ont été annulés dimanche, soit davantage que n'importe quel autre jour depuis le début de la pandémie de Covid.

Fortes chutes de neige

Les chutes de neige les plus importantes - 79 cm - ont été enregistrées au Nouveau-Mexique, et dans une ville de l'Etat de New York, où 76 cm sont tombés, selon les données préliminaires des services météorologiques américains.

Nombre de régions les plus touchées se trouvaient dans le sud des Etats-Unis, moins habituées à affronter des conditions hivernales rigoureuses et souvent moins bien équipées pour y faire face. Dans l'Etat du Mississippi par exemple, plusieurs villes ont été recouvertes d'une épaisse couche de glace qui a rendu les routes impraticables.

Tempête côtière

Selon les services météo, les températures dans une grande partie du nord du pays resteront négatives jusqu'au dimanche 1er février. Un nouvel épisode devrait causer «les températures les plus froides observées depuis plusieurs années dans certains endroits et la plus longue période de froid depuis des décennies».

Dans le même temps, une tempête hivernale côtière potentiellement importante pourrait se propager du Canada vers la côte est des Etats-Unis, entraînant des précipitations généralisées. Les météorologues disent qu'il est encore trop tôt pour déterminer sa trajectoire exacte et savoir si il y aura de la pluie ou de la neige.

Changement climatique

Cela peut sembler illogique, mais un nombre croissant de recherches suggèrent que le changement climatique pourrait jouer un rôle dans les perturbations du vortex polaire, un vaste système d'air froid et de basse pression qui circule normalement au-dessus du pôle Nord.

Des chercheurs relèvent que ces perturbations pourraient être dues au réchauffement relativement rapide de l'Arctique, qui affaiblit la ceinture de vents isolant habituellement l'atmosphère au-dessus de la zone polaire de l'Amérique du Nord.

Mais les scientifiques attendent d'avoir davantage de données, sur une plus longue période, pour établir fermement un lien entre ces tempêtes hivernales extrêmes et le dérèglement climatique. Des scientifiques soulignent que les variations naturelles du climat peuvent aussi jouer un rôle.