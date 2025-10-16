Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses

A Constance, la circulation est désormais interdite sur la place de la gare et la ville l'applique rigoureusement grâce au «radar blindé Toni». Pour le plus grand malheur des nombreux touristes suisses qui se rendent dans cette ville.

Le radar détecte à Constance tous les véhicules qui se déplacent sur la place de la gare. Jenoptik / Dirk Peiper Fotografie

Pour les Suisses allemands, Constance reste la destination préférée pour faire du shopping : mais c'est justement dans cette ville située au bord du lac de Constance que la police a installé un radar mobile qui pourrait coûter cher aux touristes venus faire leurs courses.

Baptisé «Panzerblitzer Toni» par les autochtones, l'appareil enregistre tous les véhicules sur la place de la gare de Constance. Celle-ci est depuis peu interdite aux véhicules privés. Des exceptions sont prévues pour les cyclistes, les livraisons et les transports publics.

Tous les autres risquent une amende de 50 euros (46,40 CHF) s'ils circulent sur la place de la gare de Constance. Personne ne devrait espérer ne pas se faire prendre : «Panzerblizter Toni» vise tout ce qui bouge. L'appareil high-tech ne peut pas faire la différence entre les vélos, les bus et les voitures. Tout est donc flashé.

Rigueur

Pour les autorités de Constance, cela représente beaucoup de travail dans la mesure où les photos doivent être évaluées manuellement, rapporte le «Südkurier». Mais l'administration municipale est prête à faire cet effort puisqu’Il s'agit de rendre la place de la gare plus sûre.

L'interdiction de circuler, appliquée avec rigueur, devrait également causer des désagréments à certains touristes suisses venus faire leurs achats. Ils devront faire un détour pour se rendre au centre-ville. Ou alors payer une amende.

Mais le radar permanent de Constance n'aura guère d'effet sur le boom du tourisme d'achat. Une étude de l'université de Saint-Gall a analysé l'évolution des achats dans les pays voisins depuis 2022. Résultat : les affaires sont florissantes. Le volume des achats stationnaires et en ligne est passé de 8,43 milliards de francs à 9,26 milliards de francs depuis 2022. Cela correspond à une croissance de 9,9 pour cent.