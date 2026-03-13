«Cela m'amuse» : Trump offre des chaussures «made in China» à tous ses ministres

Donald Trump a confirmé vendredi qu'il offrait des chaussures, toutes de la même marque et du même modèle, à ses ministres, en ajoutant que cela «l'amusait».

Details of United States President Donald J Trumps outfit and shoes during his meeting Philippine President Ferdinand Marcos Jr in the Oval Office at the White House on July 22, 2025 in Washington, DC., USA. Trump and Marcos are expected to discuss trade tariffs, increasing security cooperation in the face of Chinas growing maritime power in the West Philippine Sea and other topics. Copyright: xCNPx/xMediaPunchx IMAGO/MediaPunch

Agence France-Presse Basile Mermoud

Dans un entretien avec Fox Radio, le président républicain a assuré qu'il n'obligeait pas les membres de son gouvernement à porter ces chaussures, mais expliqué qu'il leur en faisait volontiers cadeau.

«C'est une belle chaussure», a dit le dirigeant républicain, en référence à ces chaussures de ville en cuir de la marque américaine Florsheim. «Cela m'amuse», a-t-il déclaré.

«Quand ils me disent qu'ils ont un problème, je leur dis Laissez-moi vous offrir une paire de chaussures et il semble que cela fonctionne bien. Désormais ils sont tous beaux et chics.»

Oh. My. God. He makes ALL of the men in his cabinet wear these Florsheim Oxfords?



And none of them fit? https://t.co/5mRl5db2a5 pic.twitter.com/KT6f8Bl86G — Matt Royer (@royermattw) March 11, 2026

«Je ne veux pas que les membres de mon gouvernement portent des baskets donc je leur offre des chaussures. C'est un cadeau de Donald Trump», a déclaré le milliardaire de 79 ans.

Le Wall Street Journal avait évoqué dans un article récent la passion du président américain pour ces chaussures, au point que les ministres mais aussi les conseillers et même les visiteurs se sentiraient désormais obligés d'en porter pour lui faire plaisir.

Nombre d'internautes se sont ensuite amusés à repérer et publier des photographies montrant des ministres portant ces chaussures. Le modèle qui se rapproche le plus de ces photographies, sur le site internet de la marque, est une chaussure de ville en cuir fabriquée en Chine, vendue à 145 dollars la paire, a appris l'AFP. Un cliché du chef de la diplomatie Marco Rubio portant une chaussure semblant trop grande a eu un certain succès sur les réseaux sociaux.