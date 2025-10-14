Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

Le président américain Trump s'est rendu en urgence en Israël puis en Egypte, où il a annoncé solennellement la fin de la guerre de Gaza et s'est fait acclamer. A son retour aux Etats-Unis, de vieux problèmes l'attendent.

Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient" Donald Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient" lors d'un sommet sur Gaza en Égypte et cosigne une déclaration visant à cimenter le cessez-le-feu dans le territoire palestinien. 14.10.2025

Andreas Fischer Andreas Fischer

Donald Trump se laisse fêter en Israël. «Thank you, Trump», scandent les gens en chœur lors de manifestations spontanées. C'est justement le président américain, sur lequel le monde et l'Amérique ont un regard si divisé, qui a réussi ce que l'on pensait à peine possible: négocier un accord de paix, ou plutôt un deal, entre Israël et le Hamas.

Le président américain Donald Trump ne fait actuellement pas figure de souverain en politique intérieure. Keystone

Même si de nombreux points importants du plan de paix de Trump ne sont pas encore clarifiés, le fait que tous les otages israéliens survivants aient été libérés, que les habitants de Gaza puissent vraiment espérer la paix, Trump y a joué un rôle indéniable. Il est acclamé au Proche-Orient comme le grand porteur de paix, un rôle dans lequel il se voit volontiers.

🇺🇸 TRUMP: “PEACE IN THE MIDDLE EAST IS HARDER THAN A GOVERNMENT SHUTDOWN”



Reporter:



"What's harder: Peace in the Middle East or ending a government shutdown?"



Trump:



"I think the hardest is this has been going on for 3,000 years.



The shutdown has only been for 10 days.



So I… https://t.co/uUibBXu9fH pic.twitter.com/eH0CuVCEiy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2025

A l'extérieur, mais pas à l'intérieur

Mais chez lui, l'ambiance ne pourrait pas être plus différente. Les Etats-Unis traversent une véritable crise de politique intérieure, à laquelle Donald Trump n'est pas totalement étranger.

-Depuis près de deux semaines, le gouvernement est à l'arrêt.

- Trump tente d'imposer son agenda politique par des moyens militaires.

- Presque aucun de ses adversaires politiques n'est à l'abri de sa vengeance.

Alors que Trump tente de se présenter comme un pacificateur à l'étranger, il attise une série apparemment sans fin de conflits à l'intérieur du pays, écrit le «New York Times». Cette déchirure est devenue un élément marquant de la présidence de Trump et fournit des munitions aussi bien à ses alliés qu'à ses adversaires.

Personne ne sait vraiment où les Etats-Unis se dirigent en politique intérieure, et cela a des répercussions sur la popularité de Trump. Le taux d'approbation est tombé à un peu plus de 40%, ce qui est encore pire qu'au même moment de son premier mandat. En dehors des grands événements MAGA, Trump ne peut probablement pas prendre un bain de foule aux Etats-Unis.

Probablement le plus long shutdown de l'histoire

D'une part, on ne peut pas lui reprocher de se rendre personnellement au Proche-Orient pour signer son accord sur Gaza. D'autre part, cela ne passe pas forcément bien aux Etats-Unis. Certains ont l'impression que le président, malgré les nombreux chantiers en cours chez lui, a pris la poudre d'escampette... et avec lui quelques autres membres haut placés du gouvernement.

A cela s'ajoute le fait que les députés de la Chambre des représentants ne peuvent pas se rendre à leur travail, car le président Mike Johnson leur a pratiquement interdit l'accès. Le président républicain de la Chambre des représentants américaine a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les démocrates avant que ceux-ci ne renoncent à leurs exigences en matière de santé et n'autorisent à nouveau la reprise des activités des agences fédérales, tandis que Trump se faisait fêter en Israël.

Le gouvernement américain est à l'arrêt depuis le 1er octobre, il pourrait éventuellement s'agir du plus long shutdown de l'histoire, selon Johnson. 750 000 employés fédéraux sont en vacances forcées, les groupes professionnels d'importance systémique doivent continuer à travailler sans être payés.

Tous ne se rendent pas compte de la situation. Les contrôleurs aériens, par exemple, se font de plus en plus souvent porter pâles parce qu'ils ne veulent pas travailler sans être payés. Entre-temps, le trafic aérien est perturbé.

Les fronts se durcissent

Conformément à sa nature politique, Donald Trump considère que la responsabilité des problèmes incombe exclusivement aux démocrates. Trump refuse de négocier pour mettre fin à l'impasse gouvernementale et promet à la place de faire souffrir les démocrates et leurs électeurs.

Mais comme ces derniers n'envisagent pas de se laisser démonter ou de céder, les fronts se durcissent de plus en plus. La Maison Blanche réagit désormais avec une première vague de licenciements massifs annoncés. Dans un premier temps, nettement plus de 4000 fonctionnaires fédéraux vont perdre leur emploi de manière permanente, a indiqué le bureau du budget dans un document déposé auprès du tribunal.

Un nombre particulièrement élevé de licenciements est prévu au ministère des Finances: plus de 1400 personnes devraient y perdre leur emploi. Au ministère de la Santé, il y en aura plus de 1 100.

Environ 400 employés du ministère du Logement et du Développement urbain devraient également partir. Plusieurs centaines d'employés seront également licenciés au ministère de la Sécurité intérieure, au ministère du Commerce, au ministère de l'Éducation et de l'Énergie et à l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Les soldats reçoivent leur solde

Donald Trump veut tout de même s'assurer, par des redéploiements, que les soldats de l'armée américaine soient payés malgré le blocage budgétaire. Le week-end dernier, le républicain avait écrit sur la plateforme Truth Social qu'il utilisait ses pouvoirs de commandant en chef et avait ordonné au Pentagone d'utiliser tous les moyens disponibles pour que les soldats reçoivent leur argent le 15 octobre.

Trump a besoin des soldats. Notamment parce qu'il fait de plus en plus souvent appel à la Garde nationale pour «rétablir la loi et l'ordre» dans les villes dirigées par des démocrates. Après des semaines de tractations et une utilisation pour l'instant limitée par la justice de la Garde nationale à Chicago, des unités sont entrées à Memphis ce week-end.

Le chaos lui profite

Le shutdown paralyse sensiblement les Etats-Unis, mais il ne fait pas (seul) la une des journaux. Trump déclenche trop d'autres controverses pour cela. La semaine dernière, il a laissé les campagnes contre les adversaires politiques s'envenimer. L'ancien chef du FBI James Comey a d'abord dû comparaître devant un tribunal, puis la procureure générale de New York Letitia James a été mise en accusation.

«Au fond, il [Trump] a de nouveau attiré l'attention sur ses adversaires», déclare Julian E. Zelizer dans le «New York Times». Ce professeur d'histoire à l'université de Princeton a publié un recueil d'essais très remarqué sur le premier mandat de Trump. «Il n'y avait aucune raison d'avancer cette accusation en ce moment. Je pense que cela correspond à son schéma de comportement. En fin de compte, il pense probablement que le chaos lui profite», analyse Zelizer.

Trump ne peut pas résister à la vengeance

Il n'est pas inhabituel dans l'histoire des Etats-Unis «que les présidents aient des succès contradictoires en matière de politique étrangère et intérieure. Mais comme souvent, tout est plus dramatique chez Trump». Selon lui, le président ne peut pas résister à l'envie soit de persécuter ses ennemis présumés, soit de faire tout simplement des choses controversées pour attiser les divisions et exacerber les tensions.

Le fait que Donald Trump se fasse célébrer au Proche-Orient comme un faiseur de paix détourne notamment l'attention du fait qu'il se bat pour couper l'herbe sous le pied de ses adversaires politiques. «La politique étrangère sert manifestement à remporter de grands succès et des prix Nobel, tandis qu'il veut se venger sur le plan national des années d'enquêtes et de poursuites judiciaires», commente le journaliste du «NYT» Ross Douthat.

Mais «s'il y a une chose que la politique au Moyen-Orient devrait apprendre au président, c'est que le vrai succès se situe en dehors du cycle de la vengeance - du moins si l'on veut que les succès soient durables».

Avec du matériel d'agence.