Cinquante-sept Sud-Coréens supplémentaires, soupçonnés d'être impliqués dans des réseaux d'escroquerie en ligne ont été arrêtés par les autorités cambodgiennes, a indiqué une commission gouvernementale. Cela quelques jours après que des dizaines de personnes accusées de travailler dans ce réseau criminel ont été rapatriées.

Lundi après-midi, le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Cho Hyun, indiquait déjà que dix Sud-Coréens supplémentaires avaient été arrêtés au Cambodge. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La commission cambodgienne contre la cybercriminalité a déclaré dans un communiqué que les autorités locales ont perquisitionné un immeuble mercredi à Phnom Penh où ils soupçonnaient que des opérations d'escroquerie avaient lieu.

La police a arrêté 57 Sud-Coréens et 29 ressortissants chinois au cours de l'opération puis perquisitionné 126 ordinateurs et 30 téléphones, a déclaré la commission.

La Corée du Sud a rapatrié le week-end dernier 64 ressortissants soupçonnés d'avoir participé à ces activités.

Lundi après-midi, le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Cho Hyun, indiquait déjà que dix Sud-Coréens supplémentaires avaient été arrêtés au Cambodge.

Selon les experts, cette industrie criminelle, qui brasse des milliards de dollars, a pris une ampleur considérable au Cambodge ces dernières années, impliquant des milliers de personnes, qui y s'impliquent volontairement ou forcés par des groupes criminels.

Jusqu'en août, environ 550 Sud-Coréens étaient portés disparus ou détenus contre leur gré après être entrés au Cambodge depuis l'année dernière, a indiqué la semaine dernière M. Cho.