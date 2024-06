Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) va prendre des mesures pour répondre aux nouveaux défis en lien avec la vision centrée sur le rétablissement du patient. Un collectif de 70 soignants estime que l'institution est en crise. Pour le CNP, la validation des options stratégiques a généré de fortes attentes de changement et une accélération du processus de mutation.

Le CNP fait face aussi à la pénurie de personnel médical (photo symbolique). sda

Le président du conseil d'administration Jean-Pierre Brügger a expliqué lundi que le CNP est touché par trois points: l'énorme pression sur le système de santé, la période de changement qui nécessite des ajustements et des remises en question et le travail de partenariat à développer avec divers intervenants.

Jean-Pierre Brügger a ajouté qu'il explique «difficilement» la démarche du collectif de soignants, qui a alerté la presse et qui va rencontrer le Conseil d'Etat le 26 juin. Le sujet avait été aussi traité au Grand Conseil en avril où de nombreux députés s'étaient émus de la situation. «Les nombreux éléments relevés par le collectif font partie du plan en cours pour relever la situation», a précisé le président du CNP.

Pour la directrice générale Raffaella Diana, «il y a une attente très forte de changements et une vision très ambitieuse qui met le patient au centre, qui n'est pas encore pleinement réalisée». L'écart entre les aspirations en lien avec la stratégie 2030 et la réalité d'aujourd'hui a créé «des attentes trop fortes».

Changement de paradigme

Le principe de rétablissement du patient, qui devient acteur et qui a une responsabilité dans son parcours de soins, «entraîne un changement de paradigme», a déclaré Alessandra Solida, directrice médicale. L'évolution vers les soins ambulatoires nécessite aussi davantage de collaborations en réseau et d'échanges avec des partenaires, a ajouté Charles Bonsack, membre du conseil d'administration.

En 2021, lors de la fermeture du site de Perreux, environ 50 cadres ont été mobilisés pour développer la vision d'avenir en matière de santé mentale pour le canton. Le CNP a constaté en 2022 que le climat de travail était problématique dans certains secteurs, que le management et l'organisation clinique étaient très pyramidaux et que le dossier informatisé du patient était insatisfaisant.

L'institution a mandaté trois études externes, qui portent respectivement sur le processus et l'organisation, le climat de travail et l'image du CNP. «Les mesures d'amélioration que l'on va prendre dès cet été vont y répondre», a expliqué Raffaella Diana.

Le projet CNO 360 degrés prévoit une optimisation administrative, une simplification des processus et une adaptation de la gouvernance. Les processus cliniques seront harmonisés et de la formation est également prévue pour améliorer les problèmes de communication, de leadership et de management.

Un des défis est de garantir la qualité des soins dans un contexte de pénurie de personnel qualifié et d’augmentation des besoins en santé mentale. Créé en 2009, le CNP compte environ 630 collaborateurs, dont environ 100 médecins, 180 infirmiers et 90 psychologues. L'institution donne 125'000 consultations ambulatoires par année et possède un hôpital de 102 lits.

js, ats