Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite

De plus en plus de Suisses souhaitent retirer leur avoir de caisse de pension sous forme de capital. Mais si l'on sous-estime les risques, on peut rapidement se retrouver en difficulté financière. Voici les sept erreurs à éviter absolument.

Ne pas préparer correctement sa retraite peut faire perdre beaucoup d'argent (photo d'archives). sda

Sven Ziegler Sven Ziegler

Ne pas tenir compte du délai d'annonce

De nombreuses caisses de pension exigent qu'un retrait en capital soit annoncé plusieurs années à l'avance. Selon les caisses, ce délai peut aller jusqu'à trois ans. Si l'on ne respecte pas ce délai, on perd la possibilité d'un versement en capital et l'on ne reçoit plus le patrimoine de prévoyance que sous forme de rente à vie.

C'est pourquoi il faut s'informer suffisamment tôt, tenir compte des délais dans sa propre planification financière et déposer sa demande à temps. C'est la seule façon de conserver la liberté de choix entre la rente et le versement du capital et d'éviter les mauvaises surprises peu avant la retraite.

Ne pas tenir compte de la rente actuelle

Nombreux sont ceux qui se basent aveuglément sur le certificat de la caisse de pension. Mais celui-ci ne présente qu'un pronostic basé sur les taux de conversion actuels. En réalité, les rentes du deuxième pilier sont aujourd'hui inférieures de près de 40% à ce qu'elles étaient il y a 22 ans, une conséquence de la baisse des taux de conversion et de l'augmentation de l'espérance de vie.

Celui qui prend les chiffres du certificat pour argent comptant surestime souvent massivement le revenu futur. Il est judicieux de calculer des scénarios alternatifs et de partir du principe que la rente affichée n'est pas une valeur garantie.

Oublier le plan financier

Un retrait en capital apporte certes de la flexibilité, mais nécessite également une planification minutieuse. Sans un plan financier qui tienne compte de l'inflation, des rendements et de différents scénarios, l'argent peut être épuisé plus rapidement que prévu.

Par exemple un rendement de 1 à 3% après inflation et un renchérissement de 1 à 2%. Cela permet d'estimer combien de temps le capital suffira et si une rente supplémentaire est nécessaire pour garantir le niveau de vie.

Se méprendre sur l'effet fiscal

Nombreux sont ceux qui supposent que le retrait du capital est toujours plus avantageux sur le plan fiscal. Certes, l'ensemble de l'avoir est imposé à un taux préférentiel l'année du versement mais d'un seul coup. Il faut en moyenne une quinzaine d'années pour que le retrait soit rentable par rapport à la rente.

Cela signifie que si l'on décède plus tôt, il se peut que l'on ait plus de patrimoine net avec la rente. C'est pourquoi il ne faut jamais baser sa décision uniquement sur des considérations fiscales, mais aussi prendre en compte des facteurs tels que l'espérance de vie, la protection de la famille et la stratégie de placement.

Faire de la bourse un guide

Beaucoup se laissent guider par l'humeur des marchés financiers. Si les cours montent, ils veulent investir leur avoir ; s'ils baissent, la rente semble plus sûre. Mais cette vision à court terme est risquée et conduit souvent à des décisions erronées.

A long terme, les fluctuations boursières à court terme ne jouent guère de rôle si l'horizon de placement est de 20 ans ou plus. Celui qui oriente sa décision en fonction de son profil de risque, de ses objectifs et de sa situation familiale s'en sort mieux que celui qui se laisse porter par le marché.

Ne choisir qu'une seule option

Beaucoup d’individus optent pour le capital ou la rente mais une combinaison peut allier les avantages des deux modèles. Avec une rente de base, les frais fixes sont couverts, tandis que le capital apporte de la flexibilité pour les dépenses plus importantes.

Un modèle mixte est particulièrement intéressant pour les couples mariés : si l'un des partenaires choisit la rente et l'autre le capital, les risques peuvent être mieux répartis et la charge fiscale optimisée. On reste ainsi plus indépendant à la retraite.

Ne pas régler la succession

Celui qui retire un capital assume lui-même la responsabilité des placements. Une part trop importante de compte d'épargne entraîne une perte de pouvoir d'achat, tandis que des placements trop risqués peuvent entraîner des pertes. Une stratégie largement diversifiée comme pour une caisse de pension est ici décisive.

Le règlement de la succession est tout aussi important. Sans testament ou pacte successoral, le ou la partenaire n'est souvent que partiellement couvert(e) en cas de décès. Dans le pire des cas, le logement doit être vendu. Un règlement en temps utile apporte ici la sécurité.