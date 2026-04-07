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Cervinia Un Suisse de 18 ans meurt dans un accident de motoneige

ATS

7.4.2026 - 10:37

Un Suisse de 18 ans a perdu la vie lundi lors d’un accident de motoneige à Cervinia (I). La police mène une enquête afin de reconstituer les circonstances de l’accident.

Le jeune homme a perdu la vie dans un accident de motoneige. (image prétexte)
Le jeune homme a perdu la vie dans un accident de motoneige. (image prétexte)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

07.04.2026, 10:37

Le jeune homme circulait à motoneige sur l’une des pistes de Cervinia lorsqu’il a, pour des raisons encore inconnues, perdu le contrôle du véhicule, qui s’est ensuite renversé. Le jeune a été projeté dans un ruisseau.

Toutes les tentatives de réanimation ont été vaines: il a succombé à ses graves blessures. Les secouristes du secours alpin valdôtain sont également intervenus sur place.

La police entendra les personnes présentes lundi soir afin de déterminer si elles ont été témoins de l’accident. Les parents de la victime sont attendus mardi matin pour procéder à l’identification.

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