Les 7 erreurs classiques à éviter au volant en été

Des tongs pour conduire, des animaux domestiques dans une voiture brûlante ou des coffres de toit mal fixés: en été, les mêmes erreurs dangereuses se produisent régulièrement sur les routes suisses. En voici la liste et comment les éviter.

Le soleil éblouissant peut rapidement conduire à des erreurs au volant. Photo : Keystone

Sven Ziegler Sven Ziegler

Avec les vacances d'été, le risque de certaines erreurs de conduite augmente également. La police, les organisations de protection de la circulation et des animaux mettent en garde chaque année contre les mêmes dangers et leurs éventuelles conséquences juridiques.

Conduire en tongs ou pieds nus

Autorisé, mais risqué: sans appui ferme sur les pédales, la distance de freinage s'allonge et le risque de glisser de la pédale augmente considérablement. En cas d'accident, des chaussures inadaptées peuvent être considérées comme une des causes. Cela peut signifier, outre une amende, un retrait de permis, surtout en cas de négligence grave. Les assurances peuvent également réduire les prestations si des chaussures non adaptées ont contribué à l'accident.

Juridiquement, ni la loi sur la circulation routière (LCR) ni l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) ne prescrivent de chaussures spéciales. Néanmoins, la police et les experts en accidents conseillent de toujours rouler avec des chaussures solides et antidérapantes. Ceux qui roulent en tongs devraient passer à des chaussures solides pour le trajet: des baskets légères dans le coffre sont idéales pour cela.

Se mettre torse nu au volant

Les vêtements amples ou même la conduite sans haut sont en principe autorisés en Suisse. Toutefois, cela peut être considéré comme un «comportement indécent» si les autres usagers de la route se sentent gênés. Si l'on soupçonne une intention sexuelle, on risque une amende pour indécence publique. Même si de tels cas sont rares, il y a déjà eu des plaintes parce que des conducteurs ou des conductrices ont montré trop de peau.

En dehors des aspects juridiques, un torse nu comporte également des risques pour la sécurité. La ceinture de sécurité peut couper directement la peau en cas de freinage d'urgence et provoquer des blessures douloureuses. Les coups de soleil à travers la vitre latérale ne sont pas rares non plus. C'est pourquoi il est recommandé de porter un t-shirt léger ou une fine couverture en été pour protéger la peau.

Oublier les animaux domestiques dans la voiture

Quelques minutes suffisent pour qu'une voiture garée devienne un piège mortel pour les animaux. Lorsque la température extérieure avoisine les 24°C, l'habitacle peut atteindre plus de 40 °C en une demi-heure. Une fenêtre ouverte ne fait baisser la température que de manière minime. Dans de telles situations, les chiens peuvent souffrir en quelques minutes d'un coup de chaleur, d'un collapsus circulatoire ou de lésions organiques irréversibles.

La loi suisse sur la protection des animaux considère le fait de laisser un animal dans une voiture chaude comme de la cruauté envers les animaux. Dans les cas graves, les peines d'emprisonnement peuvent aller jusqu'à trois ans. Les passants peuvent intervenir en cas de danger imminent; il est même permis de briser une vitre dans de telles situations d'urgence. Les organisations d'animaux conseillent de ne jamais laisser les chiens seuls dans la voiture en été et de prévoir des pauses régulières avec de l'eau et de l'ombre lors des voyages.

Ne pas boire suffisamment

Boire suffisamment est également important en voiture. Photo : iStock/seb_ra

La chaleur sollicite la circulation sanguine et peut fortement altérer l'aptitude à la conduite. Si l'on ne boit pas assez, on risque d'être fatigué, d'avoir des vertiges et de voir son temps de réaction ralentir, comme avec 0,5 pour mille d'alcool! Les températures élevées augmentent donc également le risque d'accident, surtout sur les longs trajets ou dans les embouteillages.

Il est recommandé de boire régulièrement de petites quantités d'eau ou de boissons non sucrées. Il convient d'éviter les repas lourds afin de ne pas surcharger davantage la circulation. En cas de signes de problèmes circulatoires, une pause à l'ombre est obligatoire. Des mesures simples comme l'eau froide sur les avant-bras et le visage peuvent déjà aider à faire baisser la température du corps.

Conduire sans lunettes de soleil

L'éblouissement dû à un soleil bas est l'une des causes les plus fréquentes de gêne de la visibilité sur la route. Le matin et le soir en particulier, la lumière directe du soleil peut rendre les panneaux de signalisation ou les feux de stop à peine visibles. Conséquence: un risque d'accident accru - en Suisse aussi, le BPA met régulièrement en garde contre ce phénomène.

Des lunettes de soleil de bonne qualité devraient être à portée de main en été. Il est recommandé d'avoir des verres antireflets d'une teinte suffisante et - si nécessaire - de la vue. Des verres propres réduisent également l'éblouissement. Si l'on est surpris par une lumière vive, il faut adapter sa vitesse et sa distance et, si possible, utiliser le pare-soleil.

Mauvaise utilisation de la climatisation

Beaucoup de gens mettent la climatisation à plein régime dès qu'ils montent dans leur voiture chauffée, alors qu'il est plus efficace d'aérer brièvement. Ouvrez les fenêtres ou les portes pendant une minute, laissez l'air chaud s'échapper, puis activez la climatisation et fermez les fenêtres.

Des installations réglées trop froides comportent en outre des risques pour la santé comme des refroidissements ou des problèmes circulatoires. Les experts conseillent une différence maximale de 6 °C par rapport à la température extérieure et un réglage autour de 22 °C. Il ne faut pas diriger le flux d'air directement sur le visage ou le corps. En outre, il est interdit de laisser tourner le moteur à l'arrêt, sous peine d'amende.

Manque de sécurité du chargement

Qu'il s'agisse de vélos, de coffres de toit ou de bagages de camping, un chargement mal arrimé peut devenir un projectile mortel en cas de freinage d'urgence. Les objets lourds doivent être placés en bas sur la banquette arrière, les objets plus légers en haut, le tout doit être solidement arrimé. Les extenseurs en caoutchouc ("araignées") sont à proscrire, car ils se détachent facilement.

La loi stipule que le chargement ne doit ni glisser ni tomber. Les contrevenants s'exposent à des amendes, voire à des sanctions pénales en cas d'accident. Avant les longs trajets, le TCS recommande de contrôler les sécurités et de les retendre si nécessaire.