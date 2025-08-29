Ces 7 erreurs peuvent ruiner votre retraite anticipée

Qui ne rêve pas de partir plus tôt? Une retraite anticipée est tentante, mais elle coûte cher. Si l'on ne s'informe pas à temps, on risque de subir des pertes massives au niveau de l'AVS et de la caisse de pension.

Pour prendre une retraite anticipée, il faut être prévoyant. KEYSTONE

Qui ne rêve pas de prendre sa retraite plus tôt? Mais ceux qui osent franchir le pas risquent de subir de profondes coupes dans l'AVS et la caisse de pension. Les préretraités paient plus de cotisations, reçoivent moins de rentes et sous-estiment souvent les coûts réels. Il est donc nécessaire de connaître ces sept pièges.

Sous-estimer les lacunes financières

Beaucoup pensent qu'ils peuvent simplement partir quelques années plus tôt et profiter d'un revenu non réduit. Mais une retraite anticipée entraîne une perte de revenus considérable. La rente de la caisse de pension est plus faible, car il y a moins d'années de cotisation et le taux de conversion diminue.

De plus, vous vous privez des intérêts sur le capital vieillesse. Dans le cas de l'AVS, la rente diminue par année d'anticipation: selon le calcul officiel, d'environ 6,8 % par an. Cela peut se traduire par plusieurs centaines de francs en moins par mois toute votre vie durant.

Oublier le plan budgétaire

Une erreur fréquente est l'absence de plan budgétaire. Les experts recommandent donc d'examiner attentivement la situation financière avant de prendre une retraite anticipée et d'établir un plan budgétaire.

C'est le seul moyen de savoir si les recettes et les dépenses sont équilibrées ou si la retraite anticipée crée un trou. Si vous sous-estimez les coûts des primes d'assurance maladie, des impôts et des dépenses quotidiennes, vous constaterez plus tard que le capital fond plus vite que prévu. Prévoyez également des réserves pour les dépenses inattendues.

Ignorer l'obligation de cotiser à l'AVS

De nombreux préretraités pensent qu'ils ne doivent plus payer de cotisations AVS. Ce n'est pas vrai: en cas de versement anticipé de l'AVS, les cotisations restent dues jusqu'à ce que l'âge de référence soit atteint.

Celui qui ne travaille plus doit s'annoncer à la caisse de compensation en tant que personne sans activité lucrative et payer une cotisation minimale. Actuellement, cela représente au moins 514 francs par an. Si vous continuez à travailler, vous pouvez limiter votre obligation de cotiser à l'AVS en utilisant la franchise de 16 800 francs. Si vous ne connaissez pas ces règles, vous risquez des lacunes de cotisation et des réductions.

Manquer les rachats volontaires

Une retraite anticipée raccourcit la phase d'épargne. Pour réduire le manque de rente, les experts conseillent d'effectuer des rachats volontaires dans la caisse de pension. Swiss Life fait remarquer que les cotisations volontaires avant la retraite augmentent le capital vieillesse et réduisent en même temps la charge fiscale.

Beaucoup y renoncent ou effectuent les rachats trop tard. Notez toutefois qu'un rachat dans la caisse de pension est soumis à un délai de blocage de trois ans si vous souhaitez percevoir un capital plus tard.

Oublier les prestations transitoires

Entre le départ de la vie professionnelle et la pension ordinaire, il y a souvent des lacunes de revenu. Celui qui n'a pas de rente transitoire du 2e pilier doit financer cette lacune avec ses économies ou des rachats volontaires.

Il existe des modèles dans lesquels la caisse de pension verse une rente temporaire jusqu'à l'âge de référence. Celui qui n'examine pas cette possibilité doit consommer son capital plus rapidement. Informez-vous suffisamment tôt sur les conditions auprès de votre caisse de pension.

Manquer les échéances

Une retraite anticipée exige des délais: vous devez annoncer à temps - souvent plusieurs années avant la date de départ - le versement anticipé à votre caisse de pension et à l'AVS. Selon les experts, vous devriez consulter le règlement pour savoir à partir de quel âge un retrait anticipé est possible et jusqu'à quand il faut s'annoncer.

Si vous manquez ces délais, vous manquez aussi la possibilité de percevoir un capital plutôt qu'une rente ou d'optimiser votre plan de pension.

Ne pas envisager la retraite partielle et l'ajournement

Arrêter complètement n'est pas la seule option. En Suisse, une retraite partielle progressive est possible à partir de 58 ans; vous pouvez réduire votre taux d'occupation et percevoir la part correspondante des prestations de vieillesse. Beaucoup négligent cette possibilité, bien qu'elle offre des avantages fiscaux et facilite la transition. De même, il est possible d'ajourner la rente AVS; plus vous travaillez longtemps, plus la rente sera élevée.

Ignorer ces variantes, c'est se priver d'éventuelles augmentations de rente ou de flexibilité.

