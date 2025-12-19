Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui

La tueuse du parking, l'affaire Tschanun, l'attentat de Zoug : blue News jette un coup d'œil sur les pires crimes de l'histoire suisse, qui ont suscité l'horreur bien au-delà des frontières du pays.

blue News jette un coup d'œil sur les 9 affaires criminelles les plus flagrantes de Suisse. blue News/Keyston

Samuel Walder Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 21 décembre marquera le dixième anniversaire du "cas Rupperswil".

C'est l'une des affaires criminelles suisses qui ont marqué la mémoire collective.

blue News présente d'autres crimes de l'histoire suisse de cette ampleur : entre autres le massacre de Zoug, ainsi que les meurtres de Günther Tschanun et de Werner Ferrari. Montre plus

Le quadruple meurtre de Rupperswil en décembre 2015 compte parmi les crimes les plus bouleversants de Suisse. Thomas N. s'est introduit sous un prétexte dans une maison individuelle, a ligoté la mère et ses deux fils ainsi que l'amie du fils aîné, a agressé sexuellement le fils cadet, âgé de 13 ans, et a extorqué de l'argent - il les a ensuite tous les quatre tués avec un couteau avant de mettre le feu à la maison.

Le sang-froid de l'acte et la longue recherche du coupable, qui n'a d'abord laissé aucune trace, ont fait que le cas est resté dans la mémoire collective - et donne encore aujourd'hui la chair de poule à la plupart des gens. Y a-t-il déjà eu des cas comparables auparavant ? blue News jette un coup d'œil sur l'histoire criminelle suisse et décrit 9 cas d'une portée similaire.

La tueuse du parking (années 1990)

Mercredi 20 janvier 2016, la meurtrière du parking Caroline H. est assise au tribunal de district de Zurich, où est jugé le réexamen de son internement. KEYSTONE

En 1991, une jeune femme est poignardée à mort dans le parking Urania de Zurich. Six ans plus tard, une promeneuse âgée est assassinée dans le Chinagarten de Zurich. Dans les deux cas, il n'y a pas de traces concrètes ni de témoins - et pourtant, l'enquête commence à bouger : Lors d'un interrogatoire en 1998, Caroline H. avoue les deux actes. A l'époque, elle est en détention préventive pour des incendies criminels et raconte avoir fait des cauchemars avec des actes de couteau sanglants.

Mais l'affaire ne s'éclaircit pas - au contraire : plus tard, elle retire ses aveux et les preuves restent minces. Peu de preuves indiquent que Caroline H. est l'auteur des faits.

Pourtant, en 2001, elle est condamnée par la Cour suprême de Zurich à une peine de prison à vie avec internement pour deux meurtres, de nombreux incendies criminels et d'autres délits.

Avant et entre les meurtres, Caroline H. a effectué un véritable voyage de feu. Elle a allumé des incendies en Suisse centrale, d'abord dans des cabines téléphoniques, puis dans des toilettes et dans une étable. Environ 40 incendies ont pu être attribués à H.. Enfin, elle a mis le feu à un grenier de la Kasernenplatz à Lucerne, ce qui a entraîné des dommages d'un montant de plus de quatre millions de francs.

Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire à la question de savoir si Caroline H. est réellement l'auteur des faits - ou si elle s'est faussement accusée elle-même. Des problèmes psychiques, de possibles délires et une tendance à l'auto-accusation rendent difficile une évaluation claire.

Caroline H. purge sa peine à la prison pour femmes de Hindelbank. Récemment, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. La Cour suprême zurichoise a décidé de transformer l'internement de Caroline H. en une mesure thérapeutique stationnaire. Elle a ainsi pour la première fois la chance de bénéficier d'un traitement - et à long terme d'une éventuelle libération.

Après le meurtre du parking, la Suisse s'est mise à l'écoute et a changé certaines choses. Des places de parking réservées aux femmes ont été introduites près de la sortie. Les femmes avaient très peur de se promener seules dans un parking.

L'attentat de Zoug (2001)

14 personnes ont été tuées lors de l'attentat de Zoug. KEYSTONE

Le 27 septembre 2001, un grave attentat terroriste a eu lieu au parlement cantonal de Zoug. Alors qu'une séance était en cours, un homme armé a fait irruption dans la salle du parlement cantonal et a ouvert le feu. En l'espace de quelques minutes, il a tué 14 personnes - dont plusieurs conseillers d'Etat et membres du parlement cantonal - et en a blessé d'autres. Il s'est ensuite suicidé.

L'auteur était un homme de 57 ans originaire du canton de Zoug. Il était auparavant connu des autorités pour son comportement quérulent. Il s'est senti traité injustement par les autorités et a dirigé son acte contre les institutions politiques.

L'attaque a suscité la consternation dans toute la Suisse et a entraîné un débat de fond sur les mesures de sécurité au sein des parlements et des autorités. Par la suite, de nombreux concepts de protection ont été adaptés, notamment des mesures de sécurité architecturales et des contrôles d'accès aux institutions politiques.

Le cas Tschanun (1986)

Günther Tschanun, ancien chef de la police des constructions de Zurich, quitte la Haute Cour de Zurich après le prononcé du jugement le 29 février 1988. KEYSTONE

Le 16 avril 1986, la ville de Zurich a été secouée par l'un des crimes violents les plus graves de son histoire. Günther Tschanun, alors chef de la police des constructions de la ville auprès de l'office des constructions de Zurich, est entré ce matin-là dans l'Amtshaus IV et a ouvert le feu sur ses propres collaborateurs. Quatre cadres supérieurs sont morts, un autre a été grièvement blessé. Tschanun a ensuite pris la fuite et n'a été arrêté que trois semaines plus tard en France.

Le contexte de l'acte était un conflit qui s'était envenimé pendant des années au sein du service de construction de Zurich. Le service était confronté à un manque de personnel, à une pression croissante et à une ambiance de travail de plus en plus pesante. Aujourd'hui, on dirait que Tschanun était harcelé par ses collaborateurs - c'est ce qu'ont révélé les enquêtes. Lui et ses collaborateurs s'affrontaient de plus en plus souvent. Selon les enquêteurs de l'époque, Tschanun se sentait isolé, dépassé par les événements et acculé.

En 1988, Tschanun a été condamné à 17 ans de prison pour homicide volontaire. Le Tribunal fédéral a toutefois qualifié l'acte de meurtre en 1990. Par la suite, la Cour suprême zurichoise a porté la peine à 20 ans de réclusion.

Fait remarquable : pendant le procès, une partie de la population s'est rangée du côté de Tschanun. Des déclarations telles que "Je comprends pourquoi il a fait ça" ont fait la une des journaux.

Après 14 ans, Tschanun a été libéré prématurément en 2000 pour bonne conduite. Sous un nouveau nom, il a vécu retiré au Tessin jusqu'à ce qu'il se tue dans un accident de vélo en 2015.

L'infanticide Werner Ferrari (années 1980)

Le tueur d'enfants Werner Ferrari est décédé récemment. On a longtemps spéculé sur le fait qu'il n'avait pas avoué tous ses meurtres. KEYSTONE

Le nom de Werner Ferrari est associé à l'une des affaires criminelles les plus graves que la Suisse ait jamais connues. Ferrari s'est fait remarquer pour la première fois en 1971, lorsqu'il a tué un enfant à Reinach (BL). Il a avoué son crime peu après et a été condamné en 1973 à douze ans de réclusion, mais a été libéré prématurément en 1979.

Dans les années qui ont suivi sa libération, d'autres enfants ont été tués dans des dizaines de cantons, et Ferrari s'est retrouvé de plus en plus souvent au centre des enquêtes. En 1983, 1985 et 1987, des enfants ont à nouveau disparu dans le cadre de fêtes de village et ont été retrouvés morts par la suite. Lors des interrogatoires, Ferrari a parfois reconnu sa responsabilité, mais s'est rétracté à plusieurs reprises.

En 1989, un autre cas s'est produit à Hägendorf (SO), où une fillette a été tuée. Sur la base d'une description précise de la personne, Ferrari a été arrêté peu après. En détention, il a fini par avouer plusieurs faits, même s'il est ensuite revenu sur certaines de ses déclarations.

Pour la police et le ministère public, une enquête longue et complexe a commencé, qui a occupé la Suisse pendant des années. Ferrari a finalement été condamné en 1995 à une peine de prison à vie pour infanticide multiple.

Werner Ferrari est resté en prison jusqu'à la fin de sa vie : il est décédé le 12 décembre 2025 à l'âge de 78 ans.

Le sadique de Romont (années 1980)

Michel Peiry est devenu célèbre sous le nom de "sadique de Romont". Il a été accusé d'avoir abusé sexuellement d'au moins cinq jeunes, de les avoir torturés et tués. KEYSTONE

Dans les années 1980, une affaire criminelle a placé la Suisse romande au centre d'enquêtes internationales : le cas de celui que l'on a appelé le "sadique de Romont", Michel Peiry. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire suisse et ses actes ont suscité une grande horreur dans plusieurs pays.

Entre 1981 et 1987, Peiry a souvent séjourné en Suisse, mais aussi à l'étranger - notamment en France, en Allemagne et en Belgique. A plusieurs reprises, de jeunes hommes ont disparu dans des circonstances inexpliquées. Les victimes présentaient souvent des situations de départ similaires : Il s'agissait de voyageurs, de routards ou d'adolescents. Peiry les abordait dans des campings ou sur la route. Dans plusieurs cas, il a été prouvé que les rencontres avaient une issue fatale pour les victimes.

Les enquêteurs ont constaté que Peiry suivait un schéma récurrent dans ses actes : il recherchait de manière ciblée de jeunes hommes, établissait un contact et les conduisait dans des situations où ils étaient à sa merci. Le déroulement exact des faits n'a pas été clairement établi, notamment parce que Peiry a ensuite relativisé ou rétracté ses déclarations à plusieurs reprises. Mais ce qui a été décisif pour l'enquête, c'est que Peiry a fait preuve, lors de plusieurs interrogatoires, d'une connaissance détaillée des disparitions et des lieux de découverte que seul le coupable pouvait avoir.

En 1989, Peiry a été condamné à la prison à vie par le tribunal de district de Sembrancher (VS). Le jugement comprenait plusieurs meurtres et d'autres délits graves, dont des tentatives de meurtre, des enlèvements, des séquestrations, des contraintes, des vols et des actes de débauche.

Quintuple meurtre de Seewen (1976)

La maison forestière de Seewen (SO) est devenue le lieu du crime le 6 juin 1976. KEYSTONE

Le quintuple meurtre de Seewen compte parmi les crimes non élucidés les plus mystérieux et les plus connus de Suisse. Dans la nuit du 6 juin 1976, cinq personnes ont été tuées dans une maison de week-end isolée au-dessus du village soleurois de Seewen.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé cinq personnes mortes. Les personnes étaient en partie de la même famille, en partie des connaissances. Quatre des cinq corps se trouvaient dans la maison. Un autre avait été enroulé dans un tapis et gisait sur la véranda. Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés. Il n'y avait aucun témoin, aucun conflit connu et aucun indice de vol. Les enquêteurs étaient confrontés à une énigme.

Au cours des vastes enquêtes, plusieurs suspects ont été pris pour cible, mais personne n'a pu être clairement confondu. Même des soupçons ultérieurs à l'encontre d'un homme de la région - déclenchés par de nouvelles pistes et un possible mobile - n'ont finalement pas abouti à une condamnation définitive.

Dans les années 2000, l'affaire a de nouveau fait la une des journaux lorsque l'arme du crime, appartenant à un particulier, a été retrouvée. L'arme appartenait à un homme qui n'avait aucun lien avec les victimes. Mais depuis 1977, il n'y avait plus aucune trace de lui. On n'a jamais su où cet homme avait disparu - et s'il était également victime ou auteur du crime.

Pendant plus de 30 ans, différentes équipes d'enquêteurs ont travaillé sur cette affaire. De nombreuses traces ont été analysées, de nouvelles méthodes de police scientifique ont été appliquées et des témoins ont été réinterrogés. Malgré les énormes efforts déployés, il n'a pas été possible d'élucider le crime avec certitude. La procédure a été abandonnée en 2011.

Paul Irniger - tueur en série des années 1930

Paul Irniger a été la deuxième dernière personne à être condamnée à mort en Suisse. Wikipedia

Le cas de Paul Irniger fait partie des histoires criminelles les plus marquantes de la Suisse de l'entre-deux-guerres. Irniger, né en 1913 dans le canton de Zoug, a été condamné au début des années 1930 pour plusieurs délits graves - dont deux homicides et une série de braquages. Son cas a déclenché un débat national sur la peine, l'origine sociale et le traitement des jeunes délinquants par l'État.

L'enfance d'Irniger a été instable, marquée par la pauvreté, le décrochage scolaire et des conflits précoces avec les autorités. Dès son adolescence, il se fait remarquer par des vols et des délits mineurs. Au début des années 1930, il glisse de plus en plus vers une carrière criminelle.

Entre 1931 et 1933, il a commis plusieurs agressions au cours desquelles il a menacé des voyageurs et des automobilistes pour obtenir de l'argent et des moyens de transport. Il est ressorti de l'enquête qu'Irniger agissait parfois de manière désordonnée, parfois de manière désespérée, toujours en fuite, sans liens sociaux stables ni perspectives. En 1932 et 1933, deux actes mortels ont eu lieu. Dans les deux cas, des victimes sont mortes asphyxiées ou ont succombé à la violence utilisée par Irniger lors de ses agressions.

Le procès a eu un retentissement énorme. Les observateurs ont critiqué le fait qu'Irniger, malgré son jeune âge et ses antécédents difficiles, n'avait guère reçu de soutien sous forme de travail social ou de suivi psychologique. La justice de l'époque a toutefois opté pour un jugement sévère : Irniger a été condamné à mort. Il fut le dernier dans le canton de Zoug et l'avant-dernier en Suisse à subir cette sentence.

Secte suisse du Temple solaire (1994)

48 personnes ont perdu la vie dans le drame du Temple solaire. KEYSTONE

Entre 1994 et 1997, plusieurs décès en Suisse, au Canada et en France ont secoué l'opinion publique - tous liés au groupement "Ordre du Temple Solaire" cofondé par le Valaisan Joseph Di Mambro.

L'Ordre se considérait comme une élite spirituelle s'inspirant des templiers médiévaux et mélangeant des éléments d'ésotérisme, de croyances New Age et de représentations apocalyptiques. Outre Di Mambro, le médecin belge Luc Jouret jouait un rôle central. Il était le visage charismatique du mouvement et recrutait des membres.

En octobre 1994, la Suisse s'est soudainement retrouvée au centre de l'actualité mondiale : Dans le village valaisan de Cheiry et à Granges-sur-Salvan (VS), on découvrit au total 48 morts. Les scènes indiquaient une interaction entre des rituels mis en scène, des incendies criminels et l'intervention de tiers. Ce qui s'était exactement passé est resté longtemps obscur. L'enquête a révélé que plusieurs chefs de secte avaient délibérément poussé les membres à un "départ" mortel.

Quelques mois plus tard seulement, en décembre 1995, 16 autres membres de la secte sont morts dans une région isolée de France. En 1997, un dernier cas a suivi au Québec, au Canada, où cinq personnes ont perdu la vie. Là encore, l'enquête a révélé que les chefs de sectes jouaient des rôles centraux et que les membres étaient dépendants, angoissés ou psychiquement influencés. Ces événements ont suscité l'horreur au niveau international et ont soulevé des questions fondamentales sur l'origine et le danger des sectes manipulatrices.

Les meurtres du cercle de dons de Grenchen (2009)

L'ancien sportif de haut niveau Patric Suter a été condamné à la prison à vie. KEYSTONE

Le triple meurtre avec prédation de Grenchen compte parmi les crimes les plus brutaux de l'histoire criminelle suisse récente. Un père, une mère et une fille sont assassinés à Granges en 2009 - de manière brutale. Les enquêteurs ont parlé d'une véritable exécution et de torture. L'un des principaux auteurs : Patric Suter, ancien athlète professionnel.

L'enquête a révélé que Suter était fortement endetté - sa toxicomanie l'avait poussé financièrement au bord du gouffre. Avec deux complices, il a commis un hold-up et assassiné un couple qui, comme lui, était membre d'un "cercle de dons", un système de distribution d'argent controversé. L'objectif était apparemment l'argent provenant des activités du cercle de dons. Au final, trois personnes sont mortes.

Patric Suter a été arrêté le 19 juin 2009 et a ensuite avoué son crime. La police a découvert Suter grâce au système du Schnkkreis, dont la femme tuée était membre. Le 25 mai 2012, lui et ses deux co-accusés ont été condamnés à la prison à vie par le tribunal d'instance de Soleure-Lebern pour meurtre multiple et autres délits. Les auteurs ont fait appel - mais la Cour suprême de Soleure a confirmé le jugement en 2014. Le Tribunal fédéral a également rejeté tous les recours et a confirmé en février 2015, avec force de loi, les verdicts de culpabilité et les peines. La Suisse s'apprêtait à vivre un grand débat. Les auteurs ayant été en contact avec des drogues et des anabolisants, le milieu du bodybuilding en Suisse a été passé au crible.