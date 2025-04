(ETX Daily Up) – L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) mettent en garde sur l'inefficacité et le danger potentiel des appareils connectés proposant une mesure de glycémie sans piqûre mais par simple contact avec la peau.

L'analyse d'une goutte de sang demeure la méthode la plus fiable pour mesurer son taux de glycémie. simpson33 / Getty Images

ETX Studio Relax

Ces dispositifs de suivi de la glycémie par simple contact de la peau, qui prennent la forme de montres, bagues ou moniteurs de glycémie connectés, sont souvent vantés sur les réseaux sociaux, mais pour la communauté scientifique, ces appareils ne sont ni fiables ni même validés scientifiquement. Et, dans le pire des cas, ils peuvent mettre en danger la santé des personnes diabétiques. En effet, utiliser des dispositifs non homologués peut conduire à des erreurs de diagnostic graves, voire mortelles, en cas d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie non détectées.

En conséquence, les autorités demandent à ceux qui possèdent ce type d’appareil de ne plus les utiliser pour mesurer leur taux de glycémie et de se tourner vers leur médecin. Elles rappellent également que les logos de l'ANSM mais aussi de l'Institut national de la santé et de la recherche médical (INSERM) ou de la Fédération française des diabétiques (FDD) sont parfois utilisés de façon frauduleuse afin de tromper les acheteurs. D'autre part, la DGCCRF annonce avoir d'ores et déjà notifié les plateformes de commerce en ligne et les sites vendant ces produits de retirer les annonces signalées.

Pour rappel, le diabète est une maladie chronique caractérisée par une dérégulation du taux de sucre dans le sang (glycémie) et qui demande un suivi régulier des patients. Pour le moment, les seules méthodes de mesure validées restent celles qui nécessitent une goutte de sang prélevée au bout du doigt ou les capteurs sous-cutanés reconnus et certifiés.