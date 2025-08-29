Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !

Les paiements par téléphone portable simplifient le quotidien mais c'est justement ce que les escrocs exploitent. Huit pièges typiques peuvent te faire perdre ton argent.

De nombreux escrocs sévissent sur Internet. (Image symbolique) Fabian Sommer/dpa

Sven Ziegler Sven Ziegler

Escroquerie sur les plateformes de vente

Les scammers se font passer pour des acheteurs ou des vendeurs sur des plateformes comme tutti.ch ou Facebook Marketplace. Ils envoient ensuite un lien ou un code QR qui mène soi-disant au paiement via Twint. En cliquant dessus, on accède à une page de connexion falsifiée et on dévoile sans le savoir ses données d'accès et son mTAN.

N'ouvre jamais les liens de chats ou d'e-mails si tu veux vendre ou acheter quelque chose. Paye ou encaisse les paiements Twint exclusivement via l'application Twint. L'application indique que tu te trouves dans le processus de paiement officiel. Méfie-toi des codes QR qui te sont envoyés par Messenger.

Hameçonnage par e-mail ou SMS

Les escrocs envoient des messages avec une formule de salutation générale («Cher client») et te demandent, pour des raisons de sécurité supposées, de cliquer sur un lien et de te connecter. En arrière-plan, ton identité est volée.

Reconnais le phishing au mauvais langage, aux expéditeurs inconnus et aux invitations à agir immédiatement. Les banques et Twint ne te contactent pas par SMS ou par e-mail pour te demander des mots de passe. Supprime de tels messages et informe ton établissement financier.

Codes QR manipulés

Les fraudeurs recouvrent les codes QR officiels de leurs propres codes au restaurant ou au parking. Si tu scannes le code avec ton appareil photo, tu es redirigé vers une fausse page de paiement. Des données personnelles ou des détails de la carte y sont demandés.

Scanne toujours les codes QR via l'application Twint et non avec l'appareil photo du smartphone. Ne fais confiance qu'aux codes QR générés dans l'application. Vérifie l'URL de la page de paiement, elle devrait se terminer par twint.ch. Si quelque chose te semble suspect, annule le paiement.

Escroquerie «Bonjour maman»

Les faux messages WhatsApp, dans lesquels les escrocs se font passer pour un membre de la famille, constituent une arnaque particulièrement perfide. Ils prétendent avoir perdu le téléphone portable et avoir besoin d'argent de toute urgence. Le montant doit être transféré via Twint. De nombreuses personnes âgées tombent dans le piège de ces messages émotionnels.

Rappelle la personne ou contacte-la via un numéro connu avant d'envoyer de l'argent. Reste vigilant si quelqu'un te demande un paiement immédiat. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une escroquerie.

Faux virement bancaire

Autre piège : tu reçois un message disant que quelqu'un t'a envoyé de l'argent par erreur via Twint et te demande de le rembourser. En réalité, aucun paiement n'a été effectué. L'escroc espère que tu transfères de l'argent par serviabilité.

Vérifie toujours tes transactions Twint. Si aucune entrée n'est enregistrée, ne transfère pas non plus d'argent. Twint te montre tous les paiements dans l'application donc ne te fie pas aux SMS ou aux messages Messenger.

Partager les données de connexion

De nombreux utilisateurs partagent à la légère leurs données de connexion ou d'e-banking avec des tiers. La règle est la suivante : les banques ne demandent jamais de mots de passe ou de mTAN. En divulguant ses données, on permet à des personnes non autorisées de piller son compte.

Ne communique jamais tes données d'accès ni par téléphone ni par écrit. Conserve le code PIN et les mots de passe séparément. Utilise des mots de passe différents pour Twint, l'e-banking et l'e-mail. Tu pourras ainsi limiter les dégâts en cas de vol d'un mot de passe.

Scanner les codes QR en dehors de l'application concernée

L'une des règles de sécurité les plus importantes est la suivante : ne scanner les codes QR qu'avec les apps utilisées pour le paiement que ce soit Twint ou l'app de l'établissement financier concerné. Si tu scannes avec un appareil photo normal, tu atterriras rapidement sur une page de phishing.

En outre, n'utilise jamais de codes numériques saisis manuellement provenant de sources inconnues. Ils peuvent être frauduleux. Évite également de publier tes informations de paiement dans des petites annonces car des escrocs pourraient en abuser.

Désactiver les limites et les notifications

De nombreux utilisateurs renoncent aux fonctions de sécurité telles que les limites de transaction ou les notifications push. Pourtant, il est possible de définir une limite quotidienne dans les apps des banques ou même sur Twint. En outre, tu devrais absolument activer les notifications push. Cela te permet de reconnaître immédiatement les paiements non autorisés et de réagir rapidement.

Vérifie régulièrement tes paramètres. Fixe une limite pour les paiements individuels et le chiffre d'affaires journalier. Active les messages push afin d'être informé de chaque transaction. Si quelque chose est suspect, bloque immédiatement l'accès sachant que tu peux normalement joindre ta banque 24 heures sur 24 pour bloquer des comptes.