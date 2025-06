Après que des produits d'extrême droite ont été vendus dans deux bureaux de poste, la Poste en tire les conséquences. La collaboration avec le commerçant a pris fin et le personnel doit être mieux sensibilisé à l'avenir.

Cela fait longtemps que la Poste ne vend plus seulement des paquets et des enveloppes dans ses filiales. Des entreprises tierces peuvent également exposer et vendre leurs produits. Photo : Keystone

Petar Marjanović

Pendant des semaines, des sapins parfumés avec des sujets d'extrême droite ont été accrochés sur les présentoirs des filiales de la Poste à Liestal BL et Frick AG. On y voyait par exemple une tortue avec un casque d'acier et un salut hitlérien ou le visage de l'influenceur misogyne Andrew Tate.

La Poste a entre-temps retiré ces produits de son assortiment et s'en est publiquement distanciée. Mais à quel point cette profession de foi est-elle sérieuse? blue News a posé la question.

La Poste fait savoir qu'elle n'a pas seulement mis fin à sa collaboration avec le fournisseur concerné. Le porte-parole Stefan Dauner a également reconnu une erreur manifeste et a expliqué comment cela avait pu se produire.

Le commerçant a échangé des sujets en secret

Selon Dauner, l'initiative de vente est partie de collaborateurs dans les régions. L'idée a été transmise au niveau régional, y a été examinée et a ensuite été approuvée par un groupe de travail au siège principal à Berne.

C'est ce qui s'est passé dans le cas présent: la première livraison aurait été contrôlée et validée. Problème: le distributeur aurait ensuite remplacé les illustrations initiales par les motifs douteux, sans nouveau contrôle. C'est précisément à ce moment-là que la situation a dérapé.

Une autre erreur semble avoir été le fait que le personnel sur place n'a pas pris ses responsabilités: les plaintes des clients n'ont pas été systématiquement transmises à la direction.

A la question de savoir si la Poste tolère une culture qui consiste à fermer les yeux et à hausser les épaules, Dauner répond clairement: «Tous les collaborateurs de la Poste sont tenus de signaler les abus et d'en discuter avec leurs supérieurs». A l'avenir, on veut sensibiliser davantage le personnel à ce sujet.

La Poste définit des règles claires - examen juridique en cours

A la demande de blue News, la Poste a précisé quels produits seraient désormais tabous dans l'assortiment régional complémentaire (voir l'encadré ci-dessous).

Les contenus à charge politique ou idéologique, les déclarations extrémistes ou discriminatoires ainsi que les offres contraires aux bonnes mœurs ou motivées par la religion sont expressément interdits.

Ce qui est vendu dans les bureaux de poste est également décidé par les collaborateurs dans les régions. Les produits - comme sur la photo - ne sont pas toujours inoffensifs. Photo : blue News

Mais l'incident n'est pas tout à fait clos pour la Poste et le commerçant. En effet, les contenus racistes ou discriminatoires peuvent être pénalement répréhensibles en Suisse: une norme pénale correspondante a été clairement confirmée par les électeurs en 2020.

Pour l'instant, on ne sait pas encore si des démarches juridiques seront engagées. La Poste explique: «Des clarifications à ce sujet sont encore en cours. Nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes les démarches».