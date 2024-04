Bon à savoir: ces changements qui nous attendent en mai

En mai 2024, de nombreux changements sont à nouveau prévus en Suisse. blue News vous présente les nouveautés et les adaptations à venir.

Diverses banques adaptent leurs taux d'intérêt - ce n'est qu'un des nombreux changements qui interviendront en mai. Keystone

En mai 2024, la Suisse connaîtra à nouveau différents changements qui pourraient également avoir une influence sur votre vie.

Il y aura notamment des nouveautés dans l'offre des CFF et dans le trafic routier. blue News vous donne un large aperçu de tous les changements qui entreront en vigueur dès demain ou dans le courant du mois de mai.

Les CFF lancent un train pour Europa-Park

A partir de la mi-mai, les Suisses pourront se rendre de Bâle à Europa-Park et au parc aquatique Rulantica en Allemagne avec un train direct. Selon les CFF, le «RailCoaster» sera en service tous les week-ends ainsi que plusieurs jours fériés et partira directement de Bâle pour Ringsheim DE.

De là, des navettes emmèneront les clients à Europa-Park ou au Wasserwelt Rulantica. Un billet combiné en deuxième classe coûtera 89 francs, un billet en première classe dix francs de plus.

À bord de la nouvelle attraction d'Europa Park ! Le "Voltron Nevera", nouveau grand huit d'Europa Park, a été inauguré et sera ouvert au public dès le vendredi 26 avril.

L'offre comprend, outre le voyage aller-retour, le billet d'entrée. Selon le communiqué, au moins 300 billets seront disponibles pour chaque journée d'aventure.

Les banques baissent leurs taux d'intérêt

Diverses banques prévoient de modifier leurs taux d'intérêt en mai 2024.

C'est le cas de la Banque cantonale vaudoise (BCV) par exemple. Ainsi, selon les types de comptes détenus et les avoirs déposés, indique l'établissement, les rémunérations se situeront entre 0,25% et 0,55% (0,1% au-delà de CHF 100 000).

Par ailleurs, pour les comptes Epargne Cadeau et Epargne Jeunes, le taux sera de respectivement 0,75% et 0,8% (0,15% au-delà de CHF 25 000). En ce qui concerne les comptes de prévoyance Epargne 3, le taux sera de 0,6% (0,9% pour l’Epargne 3 Jeunes).

La Banque cantonale fribourgeoise (BCF) annonce aussi revoir à la hausse les taux de ses comptes de gestion, d'épargne et de prévoyance.

Outre-Sarine, la Banque cantonale d'Obwald (OKB) et la Banque cantonale de Nidwald (NKB) adaptent leurs taux d'intérêt. A la NKB, le taux d'intérêt du compte d'épargne Basis passe de 0,2 à 0,1 pour cent, pour autant que le compte contienne plus de 100'000 francs. Pour les avoirs jusqu'à 100'000 francs, le taux d'intérêt reste inchangé.

L'Appenzeller Kantonalbank adapte également ses taux d'intérêt. Pour différents comptes, les intérêts baissent de 0,2 pour cent, par exemple pour les comptes d'épargne et les comptes privés.

La loi révisée relative à une redevance sur le trafic des poids lourds entre en vigueur

La collecte des données pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) est confiée à des prestataires agréés et à un prestataire mandaté. Tous les échanges de données entre les assujettis à la redevance, ces prestataires et l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDT) sont automatiques et numériques.

Le Conseil fédéral a fixé au 1er mai l'entrée en vigueur de la loi révisée relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l'ordonnance correspondante. Elles visent à moderniser techniquement le système de perception et à l'harmoniser avec les systèmes de péage étrangers.

L'OFAC, qui perçoit la RPLP, n'est ainsi pas tenu de délivrer son propre appareil de saisie. Comme dans l'UE, cette tâche incombe à des prestataires privés, agréés et mandatés. Dans la loi révisée, l'accent est mis sur les agréments pour les prestataires. Les véhicules doivent toujours être équipés d'un appareil de saisie. Le montant de la taxe reste inchangé.

L'accord de police entre l'Allemagne et la Suisse entre en vigueur

Les Allemands qui se garent mal ou qui roulent trop vite et qui ont reçu une amende en Suisse vont désormais devoir passer à la caisse en Allemagne. Cela devient possible avec l'entrée en vigueur du nouvel accord de police entre l'Allemagne et la Suisse.

Jusqu'à présent, les contrevenants au code de la route pouvaient s'affranchir en Allemagne des amendes parfois salées qu'ils recevaient de Suisse. Les amendes provenant de pays hors de l'UE - comme la Suisse ou la Grande-Bretagne - ne pouvaient pas être exécutées en Allemagne. Seule une nouvelle entrée sur le territoire était susceptible de poser problème.

En Suisse, les contrevenants devaient alors s'attendre à une ordonnance pénale. L'accord s'applique également dans l'autre sens: les automobilistes suisses qui ont reçu une amende en Allemagne doivent absolument la payer. A l'avenir, les autorités suisses aideront les Allemands à recouvrer les amendes à partir de 70 francs.

Les CFF augmentent les salaires des collaborateurs

Le 1er mai 2024, les CFF augmenteront les salaires de leurs collaborateurs. Ainsi, tous recevront une augmentation générale de salaire de 1,0%. De plus, les salaires individuels seront également augmentés, comme l'indiquent les CFF dans un communiqué de presse.

Selon l'ex-régie fédérale, une prime unique a déjà été versée en janvier. Les CFF souhaitent ainsi soutenir les collaborateurs, écrivent-ils. Les augmentations de salaire ont été précédées de longues négociations avec les partenaires sociaux.

Lancement de la plus grande étude suisse sur le cannabis

La plus grande étude suisse sur le cannabis débutera le 1er mai dans le canton de Zurich. Environ 7500 personnes devraient y participer et l'étude durera cinq ans. L'université de Zurich et l'EPF y participent également. A Zurich, Winterthur, Schlieren et Horgen, les participants pourront se procurer du cannabis dans des magasins spécialisés et des pharmacies à partir de mai 2024.

Au total, les fumeurs de cannabis de 34 communes pourront participer. D'autres points de vente sont prévus à Adliswil, Wädenswil et Uster. L'objectif doit être de pouvoir parler de la réglementation du cannabis, a déclaré Paul-Lukas Good, président de l'association responsable Swiss Cannabis Research, devant les médias. Le cannabis doit être rendu accessible à la consommation récréative.

Article rédigé avec du matériel de l'ATS.