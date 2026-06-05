Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !

Juste à temps pour le début des vacances, Swiss et l'aéroport de Zurich connaissent d'importants changements. Du bagage à main payant aux nouveaux contrôles de sécurité, les voyageurs devraient être attentifs. Ces cinq points vous aideront lors de votre prochain voyage.

Swiss a de nouvelles règles et quelques changements ont également été apportés à l'aéroport de Zurich. sda

Samuel Walder Samuel Walder

Les vacances d'été ne sont plus très loin, mais c'est justement à ce moment-là que Swiss a apporté des modifications aux bagages. Qu'est-ce qui est valable et à quoi faut-il faire particulièrement attention ? blue News vous indique les principaux changements dans le trafic aérien.

Nouveau tarif : vous payez désormais pour les bagages à main

Le groupe Lufthansa introduit un nouveau tarif d'entrée sur les courts et moyens courriers et supprime ainsi le transport jusqu'ici gratuit d'une petite valise de cabine. Désormais, le tarif «Economy Basic» n'autorise plus qu'un seul objet personnel comme une sacoche d'ordinateur portable ou un sac à dos (40 x 30 x 15 centimètres maximum). Les billets peuvent être réservés à partir du 28 avril pour des voyages à partir du 19 mai. Des bagages à main ou des bagages en soute supplémentaires peuvent être réservés à partir de 13,72 francs. Selon Lufthansa, cette mesure répond à un changement de comportement des passagers, notamment pour les voyages d'une journée.

Avec cette mesure, Lufthansa se rapproche du modèle d'Air France et des compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair ou Easyjet. Ces dernières sont toutefois sous pression: l'association européenne des consommateurs BEUC critique les règles strictes en matière de bagages à main et demande que les passagers puissent également emporter une valise de cabine en plus de leurs effets personnels. L'association des compagnies aériennes A4E, dont Lufthansa fait également partie, s'y oppose et argumente que de nombreux clients veulent délibérément des tarifs avantageux sans prestations supplémentaires.

Nouveau contrôle de sécurité dans les aéroports

Depuis 2006, la règle bien connue est en vigueur dans le trafic aérien: les liquides dans les bagages à main ne peuvent être transportés que dans des récipients de 100 millilitres maximum, emballés dans un sac en plastique d'une contenance maximale d'un litre. Au début, cette règle a provoqué le chaos et des retards. Selon la police, avant ce changement, «entre 500 et 800 kilos de liquides - eau minérale, boissons alcoolisées et parfums - devaient être détruits» chaque jour à l'aéroport de Zurich. La nouvelle réglementation devait permettre d'éviter cela.

C'est désormais terminé. L'aéroport de Zurich équipe ses contrôles de sécurité de scanners modernes capables de détecter des liquides jusqu'à deux litres. La limite de 100 millilitres par conteneur est donc supprimée, ce qui a nécessité un investissement d'environ 34 millions de francs. Les premiers appareils sont déjà en service, actuellement 20 des 26 lignes de contrôle sont équipées. Désormais, vous pouvez poser votre bagage à main sur le tapis roulant sans déballer les liquides et les appareils électroniques. Seuls la ceinture et le téléphone portable doivent être placés sur le tapis roulant. Il est toutefois conseillé de ne pas arriver en retard à l'aéroport. Même si le contrôle de sécurité est désormais un peu plus rapide, il peut y avoir des retards à l'aéroport en période de vacances.

Vaut-il la peine d'inclure une assurance voyage dans le billet ?

En bref: oui. L'assurance voyage chez Swiss intervient surtout en cas de problème. Les prestations typiques sont les suivantes: prise en charge des frais en cas d'annulation, par exemple si vous êtes malade à court terme et que vous ne pouvez pas prendre l'avion, remboursement en cas d'interruption du voyage, assistance en cas de retards ou parfois aussi de problèmes de bagages.

Elle est moins utile si vous êtes déjà bien assuré(e). De nombreuses cartes de crédit, assurances complémentaires ou caisses maladie couvrent déjà des risques similaires. Vous paierez alors deux fois. Il est donc important de bien vérifier ce qui est concrètement couvert, par exemple la maladie, l'accident, la perte d'emploi - et ce qui ne l'est pas.

Quand dois-je réserver ?

Aujourd'hui, les prix des billets d'avion changent en permanence et sont gérés par les compagnies aériennes grâce à des systèmes de prix dits dynamiques. Si la demande augmente pour un vol donné, les prix augmentent souvent automatiquement. C'est pourquoi les billets peuvent devenir plus chers si de nombreuses personnes réservent le même vol en même temps ou s'il ne reste que quelques places.

En règle générale, il vaut la peine de réserver les vols court-courriers environ 6 semaines à 4 mois avant le départ et les vols long-courriers 3 à 6 mois à l'avance. Les périodes de vacances, les jours fériés et les week-ends sont particulièrement demandés et donc souvent plus chers.

Le moment de la réservation peut également jouer un rôle. Les voyageurs trouvent souvent des offres plus avantageuses en semaine, notamment les mardis et mercredis, que le week-end. Toutefois, si vous réservez à la dernière minute, il est préférable de réserver le matin entre 01h00 et 03h00. A ce moment-là, moins de personnes réservent et le prix est généralement plus bas que pendant la journée. En ce qui concerne les horaires de vol eux-mêmes, les liaisons tôt le matin ou tard le soir sont souvent moins chères, car elles sont moins demandées.

Nouvelle réglementation sur les powerbanks

L'important n'est pas seulement de savoir quand vous réservez et comment vous passez le contrôle de sécurité, mais aussi ce que vous emportez dans l'avion. Swiss, en collaboration avec le groupe Lufthansa, a introduit des règles plus strictes pour les powerbanks à partir du 15 janvier. La raison en est le risque potentiel d'incendie dû aux batteries au lithium intégrées. Désormais, les powerbanks ne peuvent être ni utilisés ni chargés pendant le vol. Il sera également interdit de charger des smartphones ou des tablettes à l'aide d'une Powerbank. Un maximum de deux powerbanks par passager est autorisé.

En outre, des règles claires s'appliquent au rangement: les powerbanks ne peuvent plus être placées dans le compartiment à bagages, mais doivent rester près du corps, dans la poche du siège ou sous le siège avant. Elles restent interdites dans les bagages enregistrés. La puissance maximale est de 100 Wh, entre 100 et 160 Wh, il faut une autorisation de la compagnie aérienne. La réglementation se base sur les recommandations des autorités aéronautiques internationales et s'applique à l'ensemble du groupe.