Ces codes secrets utilisés par les hôtesses de l'air...

Êtes-vous gentil avec le personnel de cabine ou lui tapez-vous sur les nerfs? Certains codes pourraient vous le révéler. Une hôtesse de l'air dévoile quelques secrets.

Les hôtesses de l'air semblent utiliser des codes verbaux pour communiquer entre elles sur les passagers sans se faire remarquer. (image symbolique) Keystone

Même au-dessus des nuages, l'audimat est à l'ordre du jour. Du moins si l'on en croit un article du tabloïd britannique «The Sun». Une hôtesse de l'air britannique a en effet révélé certains des codes verbaux secrets du personnel de cabine, utilisés pour dénigrer les voyageurs.

Ces codes sont connus de toute l'industrie. Par exemple, les passagers peuvent dormir tranquilles lorsqu'ils entendent le nom «Bob» à bord. Selon l'hôtesse de l'air, il ne s'agit pas d'un petit nom masculin, mais de l'abréviation de «Best on Board» (meilleur à bord). Celui qui entend cette évaluation de lui-même est donc pratiquement couronné meilleur passager.

Le code «Philip», en revanche, est moins flatteur. Il s'agit du terme utilisé pour décrire les personnes qui se comportent de manière inappropriée, par exemple lorsqu'un invité boit trop et se met à vociférer. Dans ce cas, les passagers peuvent s'attendre à être moins bien servis pour le reste du vol. Le terme est dérivé de «PILP», qui signifie «Passenger I'd Like to Punch» (passager que j'aimerais frapper).

«Il y a du café chaud dans la salle 3B»

Un autre nom masculin utilisé comme code, selon l'hôtesse de l'air, est «Hugo». Il est utilisé lorsqu'un corps doit être transporté ou lorsqu'une personne décède à bord. Le code est dérivé de l'abréviation des premières lettres des deux mots «Human Gone».

Un autre terme secret est «hot coffee» (café chaud). Il est utilisé lorsqu'un membre du personnel de cabine souhaite informer un collègue de la présence d'un passager séduisant sur le siège 3B, par exemple. La formule est la suivante : «Il y a du café chaud sur le siège 3B».

Non seulement pendant le vol, mais aussi au débarquement, le personnel de cabine peut donner une évaluation en variant les salutations. Si la formule habituelle est «au revoir», un «cheerio» est porteur d'un message : celui qui est ainsi salué par l'équipage est toujours le bienvenu sur les prochains vols.