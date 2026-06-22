Paris, Venise ou même la Croatie: de nombreuses destinations de vacances très prisées sont accessibles en train. Un expert en voyages en train explique quelles destinations sont particulièrement adaptées, comment trouver les billets les moins chers et pourquoi les voyages en train sont souvent plus relaxants que les voyages en avion.

Pour se rendre à Villefranche-sur-Mer, en France, les voyageurs en train doivent effectuer trois changements. Photo : IMAGO/ABACAPRESS

Britta Gfeller Britta Gfeller

Quelles destinations de vacances puis-je rejoindre facilement en train ?

L’Italie est une destination facile et abordable en train, estime Marius Portmann. Passionné de train, il a fondé la plateforme de réservation ferroviaire Simple Train. « On peut se rendre directement à Venise ou à Rimini », explique-t-il. Les Pouilles ou la Sicile sont accessibles en train de nuit au départ de Milan.

Marius Portmann zvg Marius Portmann a toujours aimé voyager en train, et ce très souvent. En 2019, il a fondé la plateforme Simple Train et a commencé, parallèlement à ses études de sociologie, à réserver des billets pour d’autres personnes. L’idée a rapidement rencontré un franc succès et l’équipe s’est agrandie. En 2025, Simple Train a organisé plus de 10 000 voyages en train dans 42 pays différents.

Et pour se rendre à Ljubljana en Slovénie ou à Zagreb en Croatie, on peut même prendre le train de nuit directement depuis Zurich. « De là, il est ensuite facile de continuer en train jusqu’à la mer », explique Marius Portmann. Il estime d’ailleurs qu’il n’y a pratiquement aucun endroit en Europe qui ne soit pas accessible en train.

Il conseille aux débutants en matière de voyages en train de faire un premier voyage à Paris ou à Milan. « Il n’y a pas de changement à faire et on y arrive rapidement. Il y a peu de risques que ça tourne mal », dit-il.

Pourquoi voyager en train, au fond ?

Le voyage fait déjà partie des vacances. « On peut regarder par la fenêtre, voir le paysage changer, se détendre et se mettre dans l’ambiance des vacances », explique Marius Portmann. Les voyageurs en train disposent de plus d’espace et de liberté pour les jambes que les passagers d’avion et peuvent se lever et se promener pendant le trajet.

La valise arrive à bon port (à moins de l’oublier soi-même dans le train), il n’y a pas de limite de poids pour les bagages et on peut emporter pratiquement tout ce que l’on veut.

Contrairement aux voyages en avion, les trajets en train posent souvent moins de problèmes en cas d’annulation d’une correspondance. Si un vol est annulé, il peut arriver que l’on ne rentre chez soi que plusieurs jours plus tard. En revanche, si un train est annulé, le suivant part généralement quelques heures plus tard. En règle générale, il est facile de modifier gratuitement sa réservation pour un train ultérieur. De plus, les voyages en train sont nettement plus respectueux de l’environnement que les vols.

Les voyages en train sont-ils toujours plus respectueux de l'environnement ?

Un trajet en train génère en moyenne dix fois moins de CO2 que le même trajet en avion. Même si, pour un voyage vers la Grèce ou l’Albanie par exemple, on effectue une partie du trajet en ferry, le voyage en train reste toujours plus respectueux du climat qu’un vol ou un trajet en voiture, explique Marius Portmann. « Même si les ferries fonctionnent au fioul lourd et émettent du CO2 ₂ , ils sont si grands et transportent tellement de fret qu’un passager ou une passagère sans voiture n’a pratiquement aucun impact », explique-t-il.

Comment voyager en train au meilleur prix ?

En principe, plus on réserve tôt, moins c’est cher. Selon Marius Portmann, le train est généralement moins cher que l’avion sur les trajets fréquemment empruntés par les voyageurs d’affaires – par exemple entre Zurich et Hambourg. Le train peut également présenter des avantages sur d’autres trajets : il s’arrête directement en ville, ce qui évite les frais de trajet vers et depuis l’aéroport.

Selon l'expert, un billet Interrail est souvent intéressant pour les voyages traversant plusieurs pays européens. Cela fonctionne de manière similaire à un abonnement général (AG) pour toute l’Europe. Certes, en fonction de la compagnie ferroviaire, les places doivent être réservées via l’application Interrail, mais globalement, un long trajet en train revient ainsi moins cher.

Quand et où dois-je réserver ?

C’est là que les choses se compliquent un peu. Toutes les compagnies ferroviaires n’ouvrent pas leurs portails de réservation en même temps : chez certaines, les billets peuvent être réservés six mois ou plus à l’avance, chez d’autres seulement trois mois, ou moins, avant le départ. Cela peut s’avérer particulièrement difficile pour les voyages dont certains tronçons doivent être réservés auprès de différentes compagnies ferroviaires.

« Pendant longtemps, de nombreuses compagnies ferroviaires ont pensé uniquement à l’échelle nationale et ont développé leur système dans leur propre pays. Ce faisant, elles ont négligé les voyages internationaux », explique Marius Portmann pour clarifier cette confusion en matière de réservation.

Mais cela change peu à peu. Ainsi, il est désormais possible, par exemple, de réserver de nombreux trains à l’étranger au guichet des CFF ou via l’application CFF. « Mais il faudra sans doute encore attendre un certain temps avant de pouvoir réserver tous les trains en Europe sur une seule et même plateforme », précise l’expert en voyages en train.

Des applications telles que RailPlanner aident à planifier l’itinéraire. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas se charger eux-mêmes de l’achat des billets, Simple Train se charge de la planification et de la réservation du voyage moyennant des frais.

Les aventuriers qui souhaitent voyager en train en dehors de l’Europe peuvent trouver l’inspiration sur le site web du Britannique Mark Smith. Sous le pseudonyme de «The Man in Seat 61», il explique par exemple comment se rendre en train de l’Europe au Vietnam et où acheter les billets pour ce trajet.

À quoi dois-je faire attention d’autre ?

Les réglementations douanières générales des différents pays s’appliquent également aux voyages en train. Les objets interdits ne doivent donc pas – logiquement – être transportés à bord du train.

En général, il suffit de se présenter à la gare peu avant le départ. Seule l’Espagne exige que les passagers arrivent 15 minutes plus tôt pour un contrôle des billets et des bagages. Ceux qui empruntent l’Eurostar pour se rendre à Londres via le tunnel sous-marin doivent prévoir 45 minutes pour les contrôles.

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