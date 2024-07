Le Covid-19 frappe de plein fouet ces destinations touristiques

La famille de variants du Covid FLiRT entraîne une nouvelle vague d'infections, notamment dans des destinations de vacances populaires en Méditerranée. blue News vous dévoile les endroits où le risque de contagion est particulièrement élevé en ce moment.

Dans certaines destinations de vacances prisées, le risque de contracter le Covid-19 est en hausse. Ennio Leanza/KEYSTONE

Gabriela Beck

En Suisse, le nombre de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire a augmenté ces dernières semaines, avec une hausse d'environ 50 % au cours des quatre dernières semaines. Ainsi, dans la semaine du 8 au 14 juillet, 484 nouveaux cas ont été enregistrés. A titre de comparaison, au plus fort de la pandémie en janvier 2022, l'OFSP enregistrait jusqu'à 250'000 cas par semaine. Toutefois, le nombre réel de cas est probablement plus élevé, car les tests se font désormais beaucoup moins fréquents.

La raison de l'augmentation des infections est attribuable d'une part à la diminution de l'immunité acquise par des infections antérieures, et d'autre part à la présence des nouvelles sous-variantes Omikron KP.2 et KP.3, qui sont plus efficaces pour contourner les défenses immunitaires existantes.

Dans d'autres pays européens également, le taux d'infection par le Covid-19 a également augmenté depuis mai, comme le montrent les chiffres de l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Parmi les destinations de vacances populaires, plusieurs sont particulièrement touchées:

La carte la plus récente de l'OMS, datée du 7 juillet 2024 montre les cas de Covid-19 déclarés au cours des sept derniers jours. Source : Covid19-Dashboard WHO

Italie

En Italie, la situation sanitaire s’est détériorée récemment. Le nombre de nouvelles infections est passé de 2505 au cours de l'avant-dernière semaine de juin à 8942 cas pour la semaine du 11 au 17 juillet. Les hôpitaux constatent également une augmentation des admissions.

Espagne

L'Espagne observe une tendance similaire, avec une augmentation de l'incidence des infections depuis avril, atteignant une hausse de 27 %, rapporte l'institut de santé espagnol Carlos III.

Majorque est particulièrement touchée, probablement à cause des rassemblements et des manifestations qui y sont fréquents. Les services de santé sont bien occupés.

Portugal

Au Portugal, les chiffres sont préoccupants: le nombre de nouveaux cas et de décès a plus que triplé depuis fin mai, atteignant près de 400 nouvelles infections et environ douze décès par jour début juillet, selon l'épidémiologiste Manuel Carmo Gomes, cité par la plateforme «The Portugal News.»

Grèce

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Grèce a enregistré 4100 nouveaux cas de coronavirus entre le 1er et le 7 juillet. Au total, le nombre s'élève donc à 12'600 cas au 7 juillet. Le dernier rapport de l'autorité sanitaire nationale fait état de 21 décès et de 575 hospitalisations en une semaine.

Chypre

À Chypre, l'incidence des infections a augmenté de près de 53 % par rapport à la semaine précédente, avec 474 infections signalées entre le 1er et le 8 juillet. Le taux d'infections est de 52,9 pour 100 000 habitants, d'après les statistiques de l'OMS.