Ces destinations dont vous n'avez (vraiment) jamais entendu parler

La page 2023 désormais tournée, il est temps de programmer les projets de 2024. Mieux vaut anticiper au maximum les réservations pour obtenir les meilleurs prix. Après une année marquée par de nouvelles politiques de restrictions et de régulations des flux touristiques, la solution pourrait être de choisir des destinations encore inconnues. En voici trois repérées par CNN à opter en fonction de la distance.

Selon CNN, Tartu est une destination à choisir en 2024 pour éviter le tourisme de masse. RAndrey / Getty Images

Au moment des vacances, l'année 2023 aura été clairement une nouveauté en matière de régulations, sinon d'interdictions, dans tout un tas de lieux touristiques soucieux de préserver leur environnement et de mieux maîtriser les flux touristiques. A Marseille, il fallait réserver sa place pour s'allonger sur certaines calanques tandis qu'en Sardaigne, la superbe plage de Cala Goloritze est devenue payante. On a vu aussi fleurir des mesures plus surprenantes comme celles d'interdire les valises à roulettes dans le centre historique de Dubrovnik ou d'empêcher les piétons de s'arrêter à Portofino. Et ce n'est que le début d'une politique censée mieux gérer la densité touristique pour contraindre les voyageurs à ne plus concentrer leur venue sur une seule saison.

A partir du 1er avril 2025, l'Acropole d'Athènes instaurera ainsi un tarif plus onéreux, soit 30 euros. L'emblématique monument grec a déjà pris une disposition en faisant varier le nombre de visiteurs autorisés à entrer sur le site antique en fonction des saisons et des heures de la journée. De son côté, Venise concrétisera la fameuse taxe pour les visiteurs d'un jour maintes fois repoussée.

Une autre solution peut aussi être engagée par les visiteurs eux-mêmes, en évitant les destinations connues pour être aux prises du surtourisme. Selon le comparateur de vols kayak, les Français lorgnent particulièrement cette année sur Bangkok (Thaïlande), Tokyo (Japon) et New York (Etats-Unis), d'après les recherches effectuées pour des départs courant 2024. Si les voyageurs sont bien d'accord pour changer de programme et ne pas participer au tourisme de masse, encore faut-il savoir où aller.

La chaîne de télévision CNN qui dispose d'une équipe experte en matière de voyage vient justement de délivrer sa liste des 24 destinations recommandées pour des projets en dehors des sentiers battus. Si au sein de cette sélection certaines contrées ne surprendront pas les Européens, avec la mention de l'Albanie, de la Galice ou du Maroc, les propositions de CNN recommandent des lieux que seuls les baroudeurs les plus expérimentés auront déjà arpenté:

Fujaïrah (Emirats Arabes Unis)

Prenez les Emirats Arabes Unis. Alors que Ras Al Khaimah met le paquet pour être une nouvelle option à Dubaï, au Qatar ou encore à Abu Dhabi, CNN met en avant un autre émirat encore très peu connu: Fujaïrah. Situé sur le golfe d'Oman, ce tout petit émirat qui compte moins de 100.000 habitants est une escapade à réaliser lors d'un séjour dans le sultanat d'Oman tandis que des excursions sont aussi possibles depuis Dubaï.

Les îles Abrolhos (Australie)

Dans un style plus paradisiaque, CNN évoque aussi un petit archipel australien. On pensait tout connaître du pays des kangourous et de ses nombreux points de chute bordés d'eaux turquoise, comme les Whitsunday Islands, Fraser Island ou encore Kangaroo Island. Il faut en réalité tourner la tête vers l'ouest pour découvrir les îles Abrolhos et arpenter de nouveaux paysages que le commandant néerlandais Frederik Houtman a pourtant découvert en 1619. C'est une destination pour les plongeurs et les snorkeleurs, mais aussi pour tous les amoureux de la nature puisque l'archipel abrite de nombreuses espèces protégées. Des millions d'oiseaux de mer viennent s'y reproduire tandis que les lions de mer, dont l'espèce est classée vulnérable, s'y sont réfugiés. On y vient aussi pour admirer la migration des baleines à bosse.

Tartu (Estonie)

Alors que la capitale Tallinn concentre tout l'intérêt des voyageurs, l'Estonie pourrait bien gagner encore davantage en popularité à travers la ville de Tartu qui a été désignée Capitale européenne de la culture 2024. Deuxième plus grande ville d'Estonie, c'est aussi la plus ancienne cité des pays baltes. Tartu vaut le détour pour son centre historique riche de ponts emprunts d'histoire, mais aussi pour son ancien observatoire abritant quelques-uns des plus importants télescopes du monde.

