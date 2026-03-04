  1. Clients Privés
FR

Meurtre à Genève «Ces faits sont gravissimes» - Le procureur parle des «trois morts» de la victime

ATS

4.3.2026 - 12:11

Le médecin jugé pour avoir abattu sa femme à Vandoeuvres (GE) a tué trois fois la victime, à petit feu, lors des tirs de 2021 et après, selon le procureur général. Mercredi, Olivier Jornot a requis 14 ans et six mois de prison devant le Tribunal criminel de Genève.

Une sordide affaire est jugée à Genève, pour laquelle l'accusé risque de longues années de prison.
Une sordide affaire est jugée à Genève, pour laquelle l'accusé risque de longues années de prison.
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 12:11

04.03.2026, 13:51

«Ces faits sont gravissimes» et aucun remords n'a été prononcé, a-t-il affirmé devant les juges. Il a dénoncé à plusieurs reprises des années d'emprise de la part du dermatologue sur son épouse. Le prévenu «l'étouffe, il l'isole, il la contrôle» en alimentant sa consommation de drogue. «C'est la première mort», dit le procureur général.

S'ensuit une «deuxième mort», la vraie, celle des quatre coups de feu dans le dos de la victime dans la maison familiale, en octobre 2021, dans un contexte de délire mystique aggravé par une prise massive de cocaïne et de crack. Le médecin reprochait alors à sa femme de ne pas accepter d'avouer des abus subis de la part de son père à elle. Celle-ci avait seulement admis une tentative d'attouchement qu'elle avait pardonnée.

Le Ministère public demande au tribunal de ne pas retenir seulement l'homicide mais un assassinat, en raison du mobile et de la froideur du «carnage», avec une diminution réduite de la responsabilité. Pour ces faits, il demande 12 ans.

Il ne croit pas à une préméditation de longue date. Mais il observe que le fait de tuer son épouse était «ancré» chez le prévenu. Qui n'était pas horrifié après ses tirs, a passé alors des coups de téléphone et a consommé de la pornographie.

Genève. «C’est satanique» - Le délire mystique du médecin sous crack qui a tué sa femme

Genève«C’est satanique» - Le délire mystique du médecin sous crack qui a tué sa femme

Verdict vendredi

La «troisième mort» viendra plus tard, pendant l'instruction et au procès. Le quinquagénaire «va chercher à se soustraire de toute responsabilité» et «il va de surcroît se poser en victime», insiste M. Jornot.

Devant le tribunal, le procureur a parlé d'un homme accaparé par son cabinet, en proie à une «pathologie narcissique» reconnue par l'expertise psychiatrique. Selon lui, le prévenu trouve en permanence des excuses et prétend soigner sa femme, qu'il insulte régulièrement, de ses maux.

Sur la drogue, M. Jornot s'étonne de l'acquisition d'une quantité comparable à une «base arrière» d'une bande de dealeurs. Il souhaite que l'infraction donne lieu à deux ans d'emprisonnement. Auxquels devraient s'ajouter encore six mois pour les autres chefs d'accusation. Notamment la tentative d'abus de détresse contre sa femme de ménage sans papiers à laquelle celui-ci aurait demandé des faveurs sexuelles.

Tête souvent baissée, marmonnant, soufflant, le prévenu a beaucoup levé les sourcils et montré parfois des signes d'agacement. Notamment quand le procureur affirme que le médecin savait qu'il tirait sur sa femme. Après les plaidoiries de l'après-midi, le verdict est attendu vendredi.

